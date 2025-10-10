ママと遊んでいた、ニコニコ笑顔の赤ちゃん。途中でびっくりして泣き顔に……！動画に出てくるのは、生後4カ月の女の子ちーちゃん。可愛らしい表情の変化に、「泣く瞬間の下唇が本当に愛おしい♡」「これで泣いちゃうの？かわいすぎる…」と反響が寄せられました。



【動画】赤ちゃんならではの全力泣き顔にママも「ごめん〜！」

ちーちゃんはソファーに座った状態で、ママを見つめています。ご機嫌な姿を動画に残そうと、ママが撮影をしながらちーちゃんをあやしていました。「うわっ！」とママが優しく声をかけると、「ふっふっ」と声を出しながら、ニコッと笑うちーちゃん。



可愛らしいちーちゃんの笑顔に、ママが「ちーたん、いないいない…ばあっ！」と続けます。すると、「ばぁっ！」の声に驚いたのか、ビクッと反応するちーちゃん。それでも、ママとの遊びが嬉しいちーちゃんは、口角を少し上げて、ニヤリと笑った表情を見せます。



ちーちゃんを笑わせようと一生懸命なママは、「いないいないいない……」と続けます。そして「ばぁっっ！」と、さっきよりも勢いよくあやすと、大きな声にちーちゃんはさらにびっくり……！一点を見つめて、少しずつ下唇が出て今にも泣き出してしまいそうな表情に。



下唇を出したお口で可愛らしく、泣くのを我慢していたちーちゃん。徐々に眉間にしわを寄せ、目をウルウルさせて我慢の限界に……！画面いっぱいに映る、ちーちゃんの泣き顔に「ごめんんんん」とママ。必死の泣き顔のちーちゃんに、「ごめんねのぎゅ〜、たくさんしました」とママのテロップが添えられ動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠_3170g_51.5cm）に話を聞きました。ちーちゃんは現在生後6カ月になります。



ーーこの泣き顔はよく見かけますか？



「泣くのを我慢しようとする時に下唇を出すことが多いです。泣く時はいつもぐしゃっとした顔で泣きます」



ーーママから見たちーちゃんは、どのようなお子さまでしょうか？



「表情が豊かでいろんな顔を見せてくれる癒しの存在です！毎日元気いっぱいです！」



ーー先日生後6カ月を迎えたちーちゃん。半年間の子育てを振り返ってみて、いかがでしょうか？



「初めての子育てで産まれる前は不安もありましたが、こんなに子育てが楽しいなんて！というのが素直な気持ちです。毎日毎日、今日も元気に生きててくれてありがとうと思っています。本当にあっという間の半年間で、今をかみしめながら過ごしています」



ニコニコ笑顔からの、表情の変化が可愛らしいちーちゃんに多くのコメントが寄せられました。



「泣く瞬間の下唇が本当に愛おしい♡」

「ゆっくり『わたち泣きますよー！』ってなる顔が可愛すぎる♡」

「うわぁぁぁ尊すぎます！」

「気付いたらベビちゃんの顔につられて、似たような顔になってた自分にびっくり（笑）」

「元気ないときに定期的に見ます！」



Instagram（＠_3170g_51.5cm）では、表情豊かでクリクリのお目目が印象的なちーちゃんの、可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）