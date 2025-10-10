会社で新規営業を担当しているAさんは、毎日確実に契約を勝ち取っているトップセールスでした。彼が仕事を頑張れる理由のひとつに、自らに課したマイルールがあります。それは「契約が取れた日はラーメンを食べていい」というものです。



ラーメンが大好きなAさんは、ラーメンを食べるために必死に仕事をしているのです。この結果として、毎日多くの企業を訪ねて契約を取りつつ各地のラーメンを食べ歩くことを生きがいとしていました。



そして会社からトップセールス表彰を受けるときも、この話をしてその場を沸かせていました。しかしそんな彼はある日の朝、ショッキングなニュースを見ます。なんとラーメンを週3回以上食べると、死亡リスクが1.5倍になるという研究結果が、山形大学と山形県立米沢栄養大学の共同研究チームから発表されたのです。



Aさんは確かにラーメンが大好きで毎日食べているけれど、不健康になりたいとは考えていません。しかし健康のためにラーメンを控えたら仕事のパフォーマンスにも影響が出そうだと考えます。本当にラーメンを週3回以上食べると死亡リスクは高まってしまうのでしょうか。



この研究の詳しい背景や結果について、研究を担当した山形大学医学部の今田恒夫教授に話を聞きました。



ラーメンは悪者じゃない？カギは“食べ方”にあり

ーこの研究を始めようと思われたきっかけを教えてください。



山形市はラーメン消費量日本一となり盛り上がっていますが、食べ過ぎの影響が少し心配だったので研究を始めました。



ー調査結果に「70歳未満・男性・スープを半分以上飲む人・飲酒習慣あり」でリスクが高いと記載がありますが、これはなぜだと考えられますか？



週3回以上ラーメンを食べていても、70歳以上、女性、非飲酒者、スープを半分以上残す人では死亡リスクは上がっていないことから、ラーメンそのものが悪いのではないと考えています。



若い人や男性は1回で食べる量が多いこと（大盛やライスを付けがち）、飲酒後に食べる〆のラーメンも食べ過ぎになりやすい、スープを半分以上飲むことは塩分過剰になりやすいなど、1杯のラーメンの食べ方に問題があると考えています。



ーラーメンで特に注意すべき成分は塩分でしょうか？脂質や炭水化物についても影響があるのでしょうか？



ラーメンを週3回以上食べる人は、高血圧、糖尿病、肥満が多いようです。塩分が一番ですが、同時に脂質や炭水化物によるカロリーのとりすぎも問題だと思います。



ー「週1〜2回で最もリスクが低い傾向」と出ていますが、これは“ちょうどよい頻度”と考えてよいですか？



死亡リスクが最も低いので、「長生きする」ためにちょうど良い頻度だと考えています。



ーラーメン好きが健康的に楽しむために、実際にできる工夫があれば教えてください。



塩分やカロリーを取り過ぎない、ほどよい頻度と量にするのが良いと思います。どうしてもたくさん食べたい人は、スープは半分以上残す、その前後の食事を軽めにして、一日の塩分・カロリーのバランスをとる、塩分を排泄する作用のある緑黄色野菜もとる、などが良いと思います。



ー最後に、ラーメンを愛する人へ「健康とおいしさを両立するためのメッセージ」をお願いします。



ラーメンが体に良いか悪いかは、食べ方次第です。食べ方に注意して、おいしいラーメンをたくさん楽しみましょう。



◆今田・恒夫（こんた・つねお）

山形大学Well-Being研究所 山形大学大学院医学系研究科 公衆衛生学・衛生学講座教授 内科・腎臓・透析・リウマチの専門医資格を所有。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）