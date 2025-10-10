＜隠す義母｜16年目の記録＞実家の両親も絶句！「しっかり説明願いたい」夫に迫る父【第9話まんが】
私（カナ）は結婚して16年、夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と賑やかで幸せな日常を送っていました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そのタイミングで、夫には20年以上引きこもっているお兄さんがいると告げられました。自分たちは被害者であるかのような口ぶりの義母や夫。「週末に家族で話し合いたい」と何も知らない子どもたちまで巻き込もうとするので、私は金曜日の夜のうちに車で実家に避難してきました。
子どもたちが出かけたことを確認して、私は両親にここまでの経緯をすべて報告しました。両親もあまりに突然の話に戸惑っていました。そりゃそうです。私だけでなく両親だってこの16年、夫は一人っ子だと義実家に騙されていたのです。
夫からは、昨夜からスマホに鬼のような着信が……。子どもたちを連れて黙って家を出てきたので、必死で連絡を取ろうとしているのでしょう。両親と話をしていると、またかかってきました。私はため息をつきながら電話に出ます。
金曜の夜、両親は泊まりに来た私たちを快く受け入れてくれました。そして翌日の土曜になって私は両親に、義両親から義兄の存在を明かされたことを話したのです。一人っ子だと思っていた夫に義兄がいたと聞いて、両親もとても驚いていました。ただ動揺している私を見かねてか、努めて冷静でいてくれたので助かりました。
何も知らない子どもたちは、久しぶりの私の実家で楽しそうに過ごしています。何十回と私のスマホに着信を残していた夫は、私の父が電話に出たことで一気におとなしくなりました。私はもう夫のことは信じられないし、一緒にいる理由が分かりません。もう離婚でもいいと思っています。実家の両親にも同席してもらって、夫と「これから」のことをきちんと話し合うつもりです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
