¡¡½÷Í¥¤Î¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÍÀ¸à½éá62ºÐ¤Ç¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¶âÈ±¡¡½ª³è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¤·¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ªÈþ¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£