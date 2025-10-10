J1アビスパ福岡のDF奈良竜樹主将（32）が9日、福岡市の百道松原中の生徒たちと交流した。自身が昨秋から始めた地域貢献活動「ROOT PROJECT（ルートプロジェクト）」の一環で、中学1〜3年の生徒約60人と一緒にサッカーの要素を取り入れたレクリエーションなどを楽しんだ。

百道松原中は「学びの多様化学校」として今年4月に開校。今回はアビスパサポーターでもあるという廣瀬知己校長が「本物に出会う機会を増やしたい」と、ルートプロジェクトに応募した。

奈良は「最初は緊張感があった。なかなか参加できなかったり、感情を出してくれなかったりするのでは」と不安もあったが、ともに体を動かすうちに、生徒たちの笑顔も増えていった。質問コーナーで「引退後にやりたいこと」を問われると「裏方というか、後ろからいろんな人を支えるなど、サポートすることが合っていると思う。例えば、子どもたちや選手をサポートする仕事をできたらいい」と話した。最後は熱烈な「奈良竜樹」コールも受けた。

百道松原中の生徒と交流したＪ１福岡の奈良

見守った廣瀬校長が「久しぶりに子どもたちがはしゃいでいる姿を見ました」と驚くほどの盛り上がりで、奈良も「いろんなことをやっていくうちに、みんなも僕も緊張が解けて、お互いに関係ができてきた。楽しんでくれたと思う」と喜んだ。「体を動かすことはいろんなことをほぐしてくれる。僕自身にもすごく大事な時間だった。スポーツは世代間やいろんなバックグラウンドを越えてつながれる良さがある」と実感を込めた。

今後は生徒たちを今月26日のホーム湘南戦に招待。「サッカー選手なので、本業のところで何か与えられるものを作りあげられたら」と意気込んだ。（伊藤瀬里加）