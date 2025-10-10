＜速報＞松山英樹は前半イーブン 通算1オーバーで折り返し
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第2ラウンドが進行している。34位から出た松山英樹がハーフターン。前半を2バーディ・2ボギーのイーブンパーで回り、トータル1オーバーで折り返した。
【写真】石川遼を見守るギャラリー きょうも会場は人がたくさん
インコースからのスタート。11番でボギーが先行し、14番バーディ、16番ボギーと出たり入ったり。折り返し直前の18番をバーディとして、後半へと向かった。石川遼はバーディ発進を決めて、前半アウトコースをプレー中。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
