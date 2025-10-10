松山英樹が折り返し（撮影：米山聡明）

写真拡大

＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS　2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第2ラウンドが進行している。34位から出た松山英樹がハーフターン。前半を2バーディ・2ボギーのイーブンパーで回り、トータル1オーバーで折り返した。

【写真】石川遼を見守るギャラリー　きょうも会場は人がたくさん

インコースからのスタート。11番でボギーが先行し、14番バーディ、16番ボギーと出たり入ったり。折り返し直前の18番をバーディとして、後半へと向かった。石川遼はバーディ発進を決めて、前半アウトコースをプレー中。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜スコア速報中！＞ベイカレントクラシック　リーダーボード
不変のセッティングで挑む日本決戦　松山英樹は“直線”フェースが好み？
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真アリ】
国内女子は米ツアー組6人出場　リーダーボード
＜LIVE＞日本勢6人出場　米女子スコア速報中