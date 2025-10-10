日本初上陸の「Jain Golf」と「BEAMS GOLF」の限定コラボがアツすぎる！ ユニークなゴルフボールのマスコット「Jain」にも注目
ファッショナブルかつ機能的なゴルフスタイルを提案するBEAMSのオリジナルブランド「BEAMS GOLF」が、日本初上陸となる「Jain Golf」との限定コラボレーションを発表。10月11日より販売を開始する。
【写真】ユニークさが癖になる！ ボルフボールのキャラクター「Jain」の激レアデザイン
「Jain Golf」は、神出鬼没の小さなゴルフボールのキャラクター「Jain」がアイコンのブランドで、ゴルフエッセンスとストリートファッションが融合したアイテムが魅力。創設者のクリス・ホブセプヤンが手掛ける大胆なグラフィックにシンプルさやシックさをミックスさせたデザインが特徴的で、ファミリーでゴルフを楽しめるようなアイテムを多数取り揃えている。そんな「Jain Golf」とのコラボアイテムでは、アイコン的存在の「Jain」が「BEAMS GOLF」カラーのグリーンを身につけた特別なデザインで登場。「BEAMS GOLF」の25年秋冬のシーズンテーマ“BEAMS GOLF COUNTRY CLUB”に合わせた、スペシャル仕様のポロシャツやキャップ、Tシャツ、パーカーなどがラインナップされている。
秋らしい深いグリーンカラーのポロシャツは即戦力になること間違いなしで、ラウンドはもちろん、タウンユースでも使えるパーカーは、活躍の機会も多くてほしくなる。着心地の良い素材を使用したTシャツもデザイン違いで買いたくなる逸品だ。
そのほかにも、同伴者から「可愛い」と注目を集めそうな、キャラクター「Jain」のヘッドカバーや、遊び心満点のキャップなど、限定コラボレーションに相応しいアイテムが盛りだくさん。
また、「Jain Golf」のローンチを記念したスペシャルイベントが「ビームス ゴルフ 有楽町」で、10月11日の11〜20時で開催される。当日は子供から大人まで楽しめるコンテンツが多数予定されているため、気になる人は足を運んでみてはいかがだろうか。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
