ムジーク『ターフライダーパターサンド55』に、より長い距離用の『PS40 & PS50』を追加！10月デビュー
Muziikから、人気チッパーに追加ロフトのアナウンス。「アプローチに悩むゴルファー向けに開発された『ターフライダーパターサンド55』に新たなラインナップとして『ターフライダーパターサンド PS40 & PS50』を発売いたします」と、同社。
【画像】ロフト55度のパターサンドを構えると、こんな顔
「パターのような形状と独自のワイドソール設計で “当てる・上げる・転がす・寄せる”をシンプルに再現でき、アベレージゴルファーや女性、アプローチが苦手な方、さらにはアプローチイップスに悩む方まで幅広いプレーヤーに最適なクラブです。 PS55＝ロフト55°は20ヤード前後をフワッと上げられ、PS50=ロフト50°は30ヤード前後をピッチ＆ランで、PS40=ロフト40°は40ヤード前後をランニングアプローチでと、シリーズが3種類となり目的によって選べるようになりました」（同） 素材は耐久性のあるSUS304で、ヘッド重量は360g±。ヘッドパーツとしては税込19,800円で、純正スチールシャフト装着（長さ34インチ）が税込25,300円、純正カーボンシャフト装着（同）は27,500円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ムジーク『ターフライダーパターサンド55』に、より長い距離用の『PS40 & PS50』を追加！10月デビュー
キャスコから3種のチッパー『DW-225』シリーズが誕生！特殊な形状で3大ミス「ダフリ・トップ・シャンク」を克服できる!?
2021年の『X-ACT』以来！ オデッセイ『ODYSSEY CHIPPER』シリーズ、6月13日デビュー
ゴルフのチッパーとは？ 使い方を学んでアプローチの苦手を克服しよう！
なぜ摩耗するのに“アルミ”フェース？ 可変ウェッジ『XSPIRE AL-FACE』がユニーク過ぎる
【画像】ロフト55度のパターサンドを構えると、こんな顔
「パターのような形状と独自のワイドソール設計で “当てる・上げる・転がす・寄せる”をシンプルに再現でき、アベレージゴルファーや女性、アプローチが苦手な方、さらにはアプローチイップスに悩む方まで幅広いプレーヤーに最適なクラブです。 PS55＝ロフト55°は20ヤード前後をフワッと上げられ、PS50=ロフト50°は30ヤード前後をピッチ＆ランで、PS40=ロフト40°は40ヤード前後をランニングアプローチでと、シリーズが3種類となり目的によって選べるようになりました」（同） 素材は耐久性のあるSUS304で、ヘッド重量は360g±。ヘッドパーツとしては税込19,800円で、純正スチールシャフト装着（長さ34インチ）が税込25,300円、純正カーボンシャフト装着（同）は27,500円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ムジーク『ターフライダーパターサンド55』に、より長い距離用の『PS40 & PS50』を追加！10月デビュー
キャスコから3種のチッパー『DW-225』シリーズが誕生！特殊な形状で3大ミス「ダフリ・トップ・シャンク」を克服できる!?
2021年の『X-ACT』以来！ オデッセイ『ODYSSEY CHIPPER』シリーズ、6月13日デビュー
ゴルフのチッパーとは？ 使い方を学んでアプローチの苦手を克服しよう！
なぜ摩耗するのに“アルミ”フェース？ 可変ウェッジ『XSPIRE AL-FACE』がユニーク過ぎる