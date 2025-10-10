＜速報＞山下美夢有がバーディ発進で首位と2打差 勝みなみが序盤からバーディラッシュ
＜ビュイックLPGA上海 2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズ初戦で、予選落ちなしの4日間大会。日本勢は6人が出場する。
【写真】日本に原英莉花が来た〜！
3差10位から出た山下美夢有が日本時間午前11時9分（現地時間10時9分）にティオフ。出だしをバーディで滑り出し、トータル6アンダーと伸ばした。27位から出た勝みなみがチャージ。1番、2番、4番と序盤でバーディを重ね、トータル5アンダー・11位タイに浮上している。馬場咲希は2つ伸ばしてトータル3アンダー・26位タイ。竹田麗央も同順位につけている。畑岡奈紗、吉田優利は10番からのスタート。ともにバーディを先行させ、トータルイーブンパー・56位タイとしている。8アンダー・単独首位にアルピチャヤ・ユボル（タイ）。1打差2位タイに世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、ミンジー・リー（オーストラリア）、ジェニー・シン、ユン・イナ（ともに韓国）、ジェニー・ベ（米国）が続いている。昨年覇者のイン・ルオニン（中国）はトータル3アンダーに浮上している。賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）、優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
