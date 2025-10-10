藤あや子、女子高生の孫への手作り弁当を披露「おかずの種類多いですね」「愛情たっぷり」「栄養満点のお弁当ですね」
歌手の藤あや子（64）が8日、自身のブログを更新。「JKお弁当」と書き出し、高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）への手作り弁当を披露した。
【写真】「おかずの種類多いですね」「愛情たっぷり」藤あや子が作ったJKの孫への手作り弁当
主食は「2色ごはん」。おかずは「チキン唐揚げ」「とうもろこしのコロッケ」「ホタテオイル焼き」「カラスガレイ」「チョリソーと枝豆」「とうもろこしのバター焼き」と、バラエティに富んだ内容。弁当箱はハロウィンのハンカチで包まれ、季節感たっぷりの愛情にじむ仕上がりとなっている。
投稿では「こんなちっちゃいお弁当で足りるのかな」「新米が出たので食べ過ぎ注意！って昭和のJKはよく食べたけど 最近のJKは美意識高いのでかなり気をつけています」とイマドキの高校生のお弁当事情についても明かし、孫に向け「完食を期待してまーす」とメッセージを届けた。
コメント欄には「すごい」「美味しそう」「おかずの種類多いですね」「栄養満点のお弁当ですね」「おしゃれなハンカチ」「愛情たっぷり」などの声が寄せられている。
