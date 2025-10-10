元プラス・マイナス岩橋、19年前のホンダ“人気車”の納車を報告「全部で30万5000円」
お笑いコンビ・プラス・マイナスを解散した岩橋良昌（47）が、10日までに自身のYouTubeチャンネル「岩橋ひとりチャンネル」を更新。ホンダ“人気車”が納車されたことを報告した。
【動画】おもちゃみたい？納車されたばかりのホンダ“人気車”ではしゃぐ元プラス・マイナス岩橋
岩橋は以前、同チャンネルでホンダの希少車『シャドウ750』を購入したことを報告していたが、この日は「バイクを取りに来ました。バイクの納車です。 楽しみ。 どんな子なんだろうね」と浮かれながら動画をスタート。電車を降りる瞬間からヘルメットをかぶるなどわくわくした様子で、販売店へ向かった。
岩橋が選んだのは、2006年式のホンダ『エイプ100』。エンジンをかけた同車を見て「めちゃくちゃかわいい！」と大興奮した。岩橋は「もうカスタムした状態のやつを選んだんですよ」「うわ、このスカスカスカ感たまらんな」と大絶賛。そして、盟友である“チンギス”に見せに行くと言い、その興奮のままに新たな愛車を見せに行き、「エイプ岩橋です」とおどけた。
そして、興奮気味にバイクを紹介。「全部で30万5000円（で購入した）」といい、最後に「この眺めいいよね」と、愛車から見るハンドル周りの景色を絶賛し、締めた。
