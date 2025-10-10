坂下千里子、“作り置きおかずたっぷり”娘への曲げわっぱ弁当を披露「バランスの取れたお弁当 おいしそう」「見えますよ〜愛情」
タレントの坂下千里子（49）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。娘のために作った彩り豊かな曲げわっぱ弁当を披露した。
【写真】「バランスの取れたお弁当 おいしそう」“作り置きおかずたっぷり”の曲げわっぱ弁当
8日の投稿では「作り置きをちょちょちょと詰めたお弁当」「愛情も入れましたので、夜露死苦!!!」とユーモアたっぷりに紹介し、野菜を中心にしたおかずがぎっしりと詰まった曲げわっぱの弁当箱の写真をアップ。横にはタッパーが別添えされ、デザートにぶどうも用意されている。
続く9日にも「連日のお弁当召し上がれ」と、から揚げがメインの手作り弁当を披露。この日のデザートもぶどうで、ハッシュタグでは「#シャインマスカットじゃないと持って行かない娘 #ピオーネもママは好き」と娘の“嗜好”を明かしていた。
愛情がにじむ弁当に「ステキ！」「バランスの取れたお弁当 おいしそう」「作り置きがある事が素晴らしい」「見えますよ〜愛情」「バランスの取れたお弁当」「今日も彩りや栄養を考えたお弁当」「いつもバランスの取れたお弁当素晴らしい」など、称賛の声が数多く寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（16）、10年12月に長男（14）が誕生している。
【写真】「バランスの取れたお弁当 おいしそう」“作り置きおかずたっぷり”の曲げわっぱ弁当
8日の投稿では「作り置きをちょちょちょと詰めたお弁当」「愛情も入れましたので、夜露死苦!!!」とユーモアたっぷりに紹介し、野菜を中心にしたおかずがぎっしりと詰まった曲げわっぱの弁当箱の写真をアップ。横にはタッパーが別添えされ、デザートにぶどうも用意されている。
愛情がにじむ弁当に「ステキ！」「バランスの取れたお弁当 おいしそう」「作り置きがある事が素晴らしい」「見えますよ〜愛情」「バランスの取れたお弁当」「今日も彩りや栄養を考えたお弁当」「いつもバランスの取れたお弁当素晴らしい」など、称賛の声が数多く寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（16）、10年12月に長男（14）が誕生している。