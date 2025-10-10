目の前にある情報から最良の選択をしたとしても、報われないことがあるのが麻雀の切なさでもあり醍醐味だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第1試合で渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が、放銃をかわしつつ役満・四暗刻をテンパイするものの、その先にアガリがないという悲しい展開に、ファンから「かっこよすぎる」「0枚悲しい」と、悲喜こもごもの反応が飛び交った。

【映像】日向藍子、切なすぎる“山ゼロ”役満リーチ

南3局1本場、3万6200点持ちの日向はトップ目に立っていた。それでも2着目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）とは、わずか300点差。なんとか引き離すアガリをものにしたい場面だ。すると日向のもとにチャンス配牌が。7索暗刻に赤5筒、ドラの2筒とスピード感もあり、リーチしてツモれば満貫からと期待が持てた。

ここから手牌は7筒暗刻、次に一万暗刻と縦へと伸びて三暗刻が確定。7巡目には5索を雀頭とし1・4筒待ちのテンパイ、さらにダマテンとして1手変わりで役満・四暗刻の移行も見た。この時点で1・4筒は山に5枚。日向のアガリは時間の問題かと思われたが、ここから苦難の道のりが待っていた。

8巡目、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が發をポンしてカン2筒でテンパイした。これが日向にとっては障壁だ。もし日向が3筒を引くと、2筒を切って四暗刻テンパイだが、その時点で放銃。2筒を持ってきても、三暗刻でのアガリが大事と見てツモ切りしても放銃。かなり難しい選択だ。

すると12巡目、まさに懸念の2筒を持ってきた。終盤に持ってきたドラだけに、仮に役満テンパイができるとはいえ、あっさり切れない。熟考した後、日向は3筒を河に放ってリーチ。ツモれば役満だけに、ファンも「四暗刻じゃねえか」「放銃回避ナイスすぎる」「かっこよすぎる」と喜んだ。

ところが、この先がなんとも切ない。放銃回避、さらに役満テンパイしたものの、シャンポン待ちの5索・2筒はいずれも山にゼロの“純カラ”。5索は渋川、2筒はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がいずれも雀頭として使っており、どうやっても出てこない。これにはファンも「あーあ」「あがれなかったけど正解か」「0枚悲しい」と複雑な心境を吐露していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

