■台風23号

日本の南を北上している台風23号は、発達しながら11日(土)にかけて沖縄や奄美に接近する見通しです。その後は進路を東よりに変えて、12日(日)から13日(月)頃にかけては、伊豆諸島に接近するおそれがあります。台風22号の被害を受けたばかりですが、伊豆諸島では暴風に厳重に警戒するとともに、うねりを伴った高波や土砂災害などにも警戒をしてください。

◎全国の天気

日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、東海と近畿は雲が広がりやすく、紀伊半島など一部で雨が降りそうです。夕方以降は関東や北陸、東北南部も雲が増えて、内陸を中心に所々で雨が降る見込みです。なお、沖縄や奄美は夜から次第に雨や風が強まるでしょう。

◎予想最高気温

北海道は15℃くらいでしょう。東北は20℃前後、東日本は24℃くらいで、過ごしやすくなりそうです。仙台は20℃、東京は24℃、新潟は23℃の予想です。一方、西日本は広く25℃以上で、30℃を超える所もありそうです。大阪は27℃、福岡と高知は30℃、鹿児島は31℃でしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

11日(土)にかけて沖縄や奄美は荒れた天気となるでしょう。強風やうねりを伴った高波、大雨による土砂災害に注意してください。11日（土）、12日（日）は西日本の太平洋側も雨の降る所があるでしょう。台風の動き次第では、雨や風が強まるおそれもあります。その後、13日(月)と14日(火)は各地で晴れ間が戻る見込みです。

・札幌〜名古屋11日(土)は東北南部と東日本で雨が降るでしょう。東北南部と関東では昼間も空気がひんやりとしますので、服装選びはお気をつけください。12日(日)の関東は晴れ間の出る時間もありそうです。一方、北陸は12日(日)以降も曇りや雨ですっきりしない天気が続くでしょう。