ドジャースの大谷翔平投手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打、２三振だった。チームは延長１１回の熱戦を２―１でサヨナラ勝ちして、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

天敵に苦しんだ。左腕サンチェスとは４日（同５日）の第１戦で３打席連続三振、今季のレギュラーシーズンも６打数１安打、５三振で通算１６打数４安打２打点、６三振だった。

初回先頭は初球、内角の９４・９マイル（約１５２・７キロ）のシンカーをスイングするも、ボールの上っ面を叩いて三邪飛に倒れた。３回二死一塁は１ストライクからの２球目、内角低めの９６・７マイル（約１５５・６キロ）のシンカーにバットを合わせて逆方向へ。痛烈なゴロを三塁手・ボームが捕れずに左前へ抜けた（記録は三失）。続くベッツの一、二塁間を抜けようかというゴロを一塁手ハーパーが飛びついて捕球し、先制点を奪うことはできなかった。

６回先頭は内角のシンカー２球で追い込まれた３球目、外角低めの８７・４マイル（約１４０・１キロ）のチェンジアップに体勢を崩され、空振り三振。

１点を追う７回は二死二、三塁の一打逆転のチャンスで回ってきた。マウンドは守護神デュランだったが申告敬遠。続くベッツが押し出しの四球を選んで１―１の同点とした。

８回から登板した佐々木朗希投手（２３）が３回を９人で片付けて迎えた１０回先頭は４番手の左腕ルザルドに２球で追い込まれると、３球目の外角低めの８９・２マイル（約１４３・６キロ）のスイーパーに手が出ず見逃し三振。

延長１１回、二死満塁でパヘスの内野ゴロを弾いた投手カーカリングが本塁へ悪送球、三走キム・ヘソン（金慧成）が本塁を駆け抜け劇的なサヨナラ勝ちした。

チームは２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めたが、自身の打撃に不満が残る。フィリーズが誇るサンチェス、ルサルド、スアレスの左腕トリオ相手に無安打で、地区シリーズは第２戦に右前適時打を放ったものの、その後は凡打の山で１８打数１安打、打率５分６厘、９三振で終わった。

中継したＮＨＫＢＳのインタビューに「左バッターにとってなかなか、思い通りにいかない打席というか、相手も素晴らしいピッチングをして、失投も少なかった」と振り返った。

相手は決まっていないが、リーグ優勝決定シリーズでは投手で白星を稼ぐだけではなく、チームを勝利に導くアーチを連発する。