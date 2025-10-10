【津波予報（若干の海面変動）】発表 フィリピン付近でマグニチュード7.4の地震 日本の沿岸で若干の海面変動の予想 気象庁
気象庁によると、１０月１０日１０時４４分頃地震がありました。震源地は、フィリピン付近（北緯 ７．４度、東経１２６．９度）で、地震の規模（マグニチュード）は７．４と推定されます。気象庁は「若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない」としています。
若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。＜津波予報（若干の海面変動）＞
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、
青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、
相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、
伊勢・三河湾、三重県南部、大阪府、淡路島南部、和歌山県、
徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、
大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、鹿児島県西部、種子島・屋久島地方、 奄美群島・トカラ列島、
沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で１０日１２時００分頃です。
これらの沿岸では今後半日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
