【サッカー日本代表】長友佑都「W杯優勝を目指す上で、どの立ち位置にいるのか確かめたい」 南米勢との2連戦に挑む！



【映像】長友佑都「W杯優勝を目指す上で、どの立ち位置にいるのか」｜https://youtu.be/2kFBuhtnlFc

来年のFIFAワールドカップ優勝を目指す森保ジャパン。

南米勢との2連戦に挑むが、キャプテン・遠藤航が怪我で不参加となる事態に。

それでも、チーム最年長で精神的支柱の長友佑都（39）は「やることは変わらないです。いつもリーダーだと思って戦っているので」と力強くコメント。

また、南米勢の印象について問われると「球際の部分で負けないとか、強い気持ちで戦うっていう気持ちを持たないと、彼らを上回ることはできないと思います」と、特有の手強さを語った。

試合は、10月10日（金）パラグアイ戦、10月14日（火）ブラジル戦という予定になっている。

＜スポーツ リアライブ～SPORTS Real＆Live～＞

