「藤本タツキ 17-26」

(C)藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「チェンソーマン」や「ルックバック」などで知られる漫画家・藤本タツキが17歳から26歳の間に描いた短編8作品が「藤本タツキ 17-26」としてアニメ化され、劇場上映、Prime Videoで世界独占配信される。劇場上映は10月17日から2週間限定、Prime Videoでの配信は11月8日から。

藤本タツキ「藤本タツキ短編集 17-21」(集英社ジャンプコミックス刊)

藤本タツキ「藤本タツキ短編集 22-26」(集英社ジャンプコミックス刊)

藤本が17歳から26歳の間に描いた読み切り作品を収録した「藤本タツキ短編集17-21」、「藤本タツキ短編集 22-26」の2冊に収められた全8作品をアニメ化するもの。9月3日には予告編が公開済みで、再生回数も130万回を突破している。

劇場では、新宿バルト9や横浜ブルク13、T・ジョイ梅田など国内主要都市の映画館にて、「Part-1」と「Part-2」の2作品として同日公開される。なお、Part-1はR15＋指定、Part-2はPG12指定。配給はエイベックス・ピクチャーズ。

人類が滅亡した世界で生き残った2人の絆を描く「庭には二羽ニワトリがいた。」をはじめ、思春期の衝動がさく裂する「佐々木くんが銃弾止めた」、恋心が宇宙規模で暴走するSFラブコメ「恋は盲目」、ネジの外れた殺し屋少女の暴走愛「シカク」、海中のピアノが奏でる少年と人魚の恋「人魚ラプソディ」、ジェンダーの枠を超えて“自分らしさ”を見つける「目が覚めたら女の子になっていた病」、過酷な宿命を背負った兄妹の再生の物語「予言のナユタ」、絵に懸ける姉妹の嫉妬や葛藤、そして成長を描く「妹の姉」といった、さまざまなストーリーが味わえる。

アニメ化には、TVアニメ「ブルーロック」の渡邉徹明、映画「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」の武内宣之、TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」の寺澤和晃など監督7名と、ZEXCS、ラパントラック、GRAPH77、100studio、スタジオカフカ、P.A.WORKS といったスタジオ6つが参加。

ボイスキャストには、小野賢章、堀江瞬、花澤香菜、杉田智和といった豪華声優陣のほか、クズ芸人として話題の岡野陽一も参加する。

今回新たに、それぞれのエピソードに合わせた8枚の個別キービジュアルが公開された。

個別キービジュアル

(C)藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「庭には二羽ニワトリがいた。」はもああん、「佐々木くんが銃弾止めた」は小園菜穂、「恋は盲目」はもりともこ、「シカク」は MYOUN、「人魚ラプソディ」は島崎望、「目が覚めたら女の子になっていた病」は徳岡紘平、「予言のナユタ」は東島久志、「妹の姉」は佐川遥といったキャラクターデザイン陣が、各ビジュアルを新たに描き下ろしている。

8作品を手掛けた全7名の監督のコメントも解禁されたほか、期間限定の劇場公開を記念した初日舞台挨拶の実施も決定しており、10月10日18時よりチケットの一般販売がスタートする。

舞台挨拶は、10月17日に新宿バルト9で実施。Part-1が16時の回で上映後舞台挨拶、Part-2が18時15分の回で上映前舞台挨拶。なお、Part-1はR15＋指定のため、上映日時点で15歳未満の人は入場できない。

「庭には二羽ニワトリがいた。」 長屋誠志郎 監督

藤本タツキ先生のデビュー作ですが、後の作品に繋がるようなエッセンスが各所に感じられます。初期衝動が炸裂しているので、その濃度を薄めないことに注力しました。結果的に、スタッフの皆さんの素晴らしい仕事ぶりによってそれは実現できたと思います！

作画、色彩、背景、撮影、音響、編集、すべてのセクションで、いかにその衝動を映像作品として表現できるか尽力していただきました。物語としては、ユウトとアミの関係性はもちろん、陽平と萌美の淡い恋模様の行く末にも注目してお楽しみください！

「佐々木くんが銃弾止めた」 木村延景 監督

本作では、原作が持つ魅力的な登場人物のパッションをアニメーションでどう膨らませるか、さまざまな工夫をしました。

感情がぶつかる場面では、舞台俳優の方々に原作を読み込んでもらい、実写で芝居を一度撮影。その映像を下敷きに、作画・演出チェック、作画監督の監修を経て、タイミングやポーズ、表情をアニメーション芝居として最適化し、映像に落とし込みました。

さらに、色彩・美術・撮影・CG・音響・音楽まで各セクションで独自の魅力を追求し、作品を完成させました。

「恋は盲目」 武内宣之 監督

卒業したら海外の大学に行くという人望のない生徒会長の青年が、後輩に告白をする一大事感！キャラクター達の立ったままでほとんど移動のない会話劇なのですが、作品全体を覆うスピード感！描かれた絵から受けたピュアな熱量感！クールに徹底された構成感!!

はじめてこの作品を読ませていただいた時に感じたそんなイメージを、ストレートに演出したつもりです。視聴してくださる皆様、アニメの伊吹とユリのそんな姿に注目して観て頂けると嬉しいかぎりです。

「シカク」 安藤尚也 監督

『シカク』を初めて読んだときに、バイオレンスでダークでカオスなのに、この二人なんかかわいいな……と感じ、皆さんにもその感覚を味わってもらいたく映像に出力したつもりです。

シカクはどんなことをして今まで生きてきたのだろう。どんなものが好きなんだろう。そう考えていくと、殺し屋という部分以外は案外普通の女子なんですよね。普通のマンションで、普通の女子の部屋なんだけど、その辺に銃が散らかってるみたいな……そんな感じでシカクとかユゲルの住んでる場所とかは、いろいろとこだわりの詰まった空間になりました。

あと原作の最後に書いてありましたけど藤本タツキ先生は39度の熱があるときにこれを描いたらしいです。鬼才ですよね。皆さんもあまり深いことは考えず、感じるがままに見てください。

「人魚ラプソディ」 渡邉徹明 監督

とある人に渡邉徹明には普通のアニメは作れないみたいな事を言われて、なにくそと作った作品です。普通って何なんでしょうね(笑)

僕は人魚ではなく、魚が食べたいです。

「目が覚めたら女の子になっていた病」 寺澤和晃 監督

コンピレーション形式での短編ということで、映像表現の幅を広げて画面作りにとりくみました。小物や背景の描写も色々と遊びが散りばめられていますので、よかったら色々見つけてもらえたら嬉しいです。

また、先生が当時描かれていた時期から、作品内での時代設定も平成にしてみました。個人的に、藤本先生の作品と平成J-POPの相性が最高だと思っていたので、そちらも楽しんでいただけたら幸いです。

「予言のナユタ」 渡邉徹明 監督

とある人に渡邉徹明は個性的なアニメを作れないと言われて、なにくそと作った作品です。僕もナユタは好きなキャラクターです。(ケンジくんも好きやで)血・飛・沫。切断眼球ゥ～。

「妹の姉」 本間修 監督

今回、作品内で使うクロッキーを描くにあたって、高校時代に使っていたデッサン道具を引っ張り出してきました。蓋を開けた瞬間に漂ってきた鉛筆や練りゴムの匂いは、当時のままで――。焦りや楽しさ、悔しさといった、あの頃の純粋な感情が一気に蘇ってきました。

『妹の姉』という作品は、そんな誰にでもある懐かしい気持ちを思い出させてくれる、そんな力のある作品になっていると思います。今回の企画で公開される8作品のうち、最後の1作となりますが、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。

各作品紹介

「庭には二羽ニワトリがいた。」

宇宙人との戦争に敗れ、人類は滅びた--とされている地球。そこで暮らす宇宙人の学生

平は、学校で二羽のニワトリを世話していた。だが、そのニワトリには秘密があった。

【STAFF】監督・脚本：長屋誠志郎 キャラクターデザイン：もああん 制作：ZEXCS

【CAST】小野賢章、桜井しおん、浦和希、斉藤貴美子、岩田光央

「佐々木くんが銃弾止めた」

春休みの補修、担任の川口先生に会いたい一心で参加した学生・佐々木。そこに突然の銃声が

響く。教室に現れたのは、かつて川口先生に振られた男だった--。

【STAFF】監督：木村延景 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：小園菜穂 制作：ラパントラック

【CAST】熊谷俊輝、安済知佳、岡野陽一

「恋は盲目」

高校卒業の前日、生徒会長の伊吹は、想いを寄せるユリを下校に誘う。長年秘めてきた恋心を

彼女に伝えようとするが、様々な障害が現れては、伊吹たちの下校を阻む！

【STAFF】監督：武内宣之 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：もり ともこ 制作：ラパントラック

【CAST】堀江 瞬、若山詩音、森川智之、山本高広、諏訪部順一、能登麻美子

「シカク」

殺し屋としてその名を馳せている少女・シカク。吸血鬼・ユゲルは、3500 年にも及ぶ不死の生

活に退屈し、シカクに自分を殺すよう依頼する。

【STAFF】監督・脚本：安藤尚也 キャラクターデザイン：MYOUN 制作：GRAPH77

【CAST】花澤香菜、杉田智和

「人魚ラプソディ」

海辺の町に暮らす少年・トシヒデの宝物は、海の底に捨てられている人魚のピアノ。ある日

つも通りピアノを演奏していたトシヒデは、隠れて聴いていた人魚の少女・シジュと出会う。

【STAFF】監督：渡邉徹明 脚本：小林達夫 キャラクターデザイン：島崎望 制作：100studio

【CAST】菊田千瑛、幸村恵理

「目が覚めたら女の子になっていた病」

ある日、目が覚めたら女の子になっていた少年・トシヒデ。クラスの男子たちの嫌がらせの標的

にされてしまったトシヒデを助けたのは、恋人・リエの兄・アキラで…。

【STAFF】監督・脚本：寺澤和晃 キャラクターデザイン：徳岡紘平 制作：スタジオカフカ

【CAST】榊原優希、河瀬茉希、山下誠一郎

「予言のナユタ」

ケンジの妹・ナユタは「世界を滅ぼす」と予言された悪魔の子として、周囲の人々から忌み嫌わ

れていた。ある日ついに、ナユタが大事件を起こしてしまう…。

【STAFF】監督・脚本：渡邉徹明 キャラクターデザイン：東島久志 制作：100studio

【CAST】咲々木瞳、松岡洋平