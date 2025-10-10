タレント・ほしのあき（４８）が、ミニ丈のドレス姿を披露した。

１０日までにインスタグラムを更新し「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」とデザインを紹介。スカートのボリュームがキュートだ。

膝上２０センチ以上はありそうな超ミニ丈で、美脚スラリ。フォロワーは「足綺麗」「同じ歳と思えない若々しさと可愛さです」「スタイル良すぎだし、可愛いです」「スタイル抜群ですね」「時間が止まってる」とほれぼれ。また「旦那さんＧ１制覇おめでとうございます」といったコメントも寄せられた。

ほしのは２０１１年にＪＲＡの三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手が１６年８月１４日の札幌７Ｒで落馬して骨盤骨折などの重傷を負い、１年の休養をへて１７年８月１２日に復帰した際には、ほしのと長女が札幌競馬場に駆けつける姿も見られた。

三浦騎手は今年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。勝利した日の夜、ほしのはインスタグラムのストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かした。その後、Ｇ１ジョッキーとなった夫と撮影した写真も投稿した。