【ソウル＝依田和彩、藤原聖大】朝鮮中央通信は１０日、北朝鮮の首都・平壌（ピョンヤン）で９日、朝鮮労働党創建８０年の祝賀行事が行われたと伝えた。

金正恩（キムジョンウン）党総書記は演説で「今日も敵国の凶暴な政治・軍事的圧力に強硬に立ち向かっている」と主張し、名指しは避けつつ米国などの西側諸国に対抗する姿勢を見せた。

正恩氏は党の歴史を振り返る中で「米国帝国主義の核戦争の脅威に対処して、経済建設と核武力建設を並進させなければならなかった」と述べ、核・ミサイル開発を正当化した。対北朝鮮制裁を念頭に「執拗（しつよう）に強行される経済的孤立・圧殺にも常に主動的に、攻勢的に対処しなければならなかった」と述べた。

祝賀行事には、中国の李強（リーチャン）首相やベトナムのトー・ラム共産党書記長、ロシアのプーチン政権与党「統一ロシア」の党首を務めるドミトリー・メドベージェフ前大統領らが招待され、正恩氏と並んで参観した。

正恩氏は９日、李氏やラム氏と個別に会談し、友好協力関係を確認した。李氏との会談では、中朝関係の「更なる発展」が党と政府の揺るぎない立場だと説明した。李氏は「中朝友好は、両国の最高指導者の戦略的な指導下で新たなページを開いている」と応じ、ハイレベルの往来や交流拡大について議論した。

韓国軍は、北朝鮮が党創建８０年に合わせて、数万人規模の軍事パレードを実施するとの見方を示している。北朝鮮が開発を進めている新型の大陸間弾道ミサイル「火星２０」が披露されるかどうかが注目される。