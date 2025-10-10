TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、東北新幹線は大宮から小山の間の架線に付着物が発見された影響で、上下線の一部区間で運転を見合わせていましたが、どちらも午後1時に運転を再開しました。

付着物の大きさや材質は「確認中」としています。