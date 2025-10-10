タイに移住したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が10日までにインスタグラムを更新。日本に一時帰国したことを報告した。

木下は、7月に結婚したキックボクサー武尊（34）とタレント川口葵（26）の結婚披露宴に出席した写真をアップし「武尊の結婚が嬉しくてタイから帰って来た 笑」と報告。「9年前、出会った頃、飲み終わり無邪気に『家行っていいですか？』と僕の家で恋愛トークを2人で朝まで語った。その時に熱く語りすぎたのか武尊は涙を流し朝日で光った。語る武尊を見て、この男は何事にも真っ直ぐで何事にも本気で向き合う男なんやと衝撃を受けたのを覚えてます」と武尊との思い出を振り返った。

「その真っ直ぐな愛が葵ちゃんに届いたんでしょう。ほんま嬉しい」と喜び、「結婚おめでとう！お幸せに」と祝福した。

木下は8月18日、インスタグラムでタイに移住することを発表。「50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした。旅行ではなく移住でした」「なにができるかこれからです！ただ1％でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！」「そして必ず結果出して来ます！」などと意気込みを記した。9月には移住したタイで僧侶のような服を着た姿で寺院の前で撮影した姿の動画を投稿したことで批判を受け、謝罪していた。