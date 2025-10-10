県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



10日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）



◆村上市

・9日午後11時45分頃

・村上市大毎の道路上でクマ1頭を目撃

・クマの体長は約1メートル

・目撃場所の付近には民家





◆村上市・10日午前5時30分頃・村上市猿沢の道路上でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所の付近には事業所などがある◆長岡市・10日午前5時50分頃・長岡市栖吉町でクマ1頭を目撃「道路を横切って畑を歩いている」と住民から通報・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家のすぐ近く◆南魚沼市・10日午前10時45分頃・南魚沼市清水の空き地で「クマ1頭が川方向に異動している」と住民から通報・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は民家から約120メートルクマの目撃された市では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。