牛乳を使った鮭とイクラのパスタ作りは、いよいよ仕上げの後半戦。姉弟の違いがあらわれた、具材のトッピングや盛り付けのやり方… 読者の皆さんはどっち派か、ぜひ教えてください♪
みきママ：牛乳を全部入れてなめらかになったら、顆粒コンソメを加えてソースの完成。急いでパスタを茹でていこう！
小山：うい！
みきママ：アルデンテにしてね♪
スタッフ：小山さん、かっこいいパスタの入れ方をお願いします！
小山：（華麗にパスタをIN）
みきママ：Fooo〜！
みきママ：ちなみにパスタを茹でるときに塩を入れることが多いと思うんだけど、今回は入れませんっ！
小山：何で？
みきママ：鮭やソースにも塩分がしっかりあるから。パスタにも塩を入れたら、しょっぱくなりすぎちゃう。塩分の摂り過ぎは禁物だし、ソースの塩分も計算してますよー！
小山：なるほどね。
みきママ：茹で上がったパスタは、鍋からそのままフライパンに入れちゃってOK。もちろん、湯切りしてもいいけど、ザルを洗うのが面倒でしょ？
小山：まぁ俺は別に苦にならないけど…（笑）、今回はそのまま入れちゃおう。
みきママ：ホント、洗い物が好きなんだね（笑）。私は洗い物がイヤ過ぎて…。うちに食洗機あるんだけど10年使ってなくてさ、そろそろ使おうと思って、どうやって使うの？
小山：俺は食洗機にかける前にも洗ってるよ。
みきママ：出た、キレイ好き！（笑）
小山：あ、タイマー鳴った。パスタ、フライパンに移すね。
みきママ：お願いしまーす。今回、生クリーム代わりに牛乳を使ったソースだから、粉チーズも。これで、生クリームに負けないコクが出ます！
小山：なるほどね〜。
みきママ：バター＋牛乳＋粉チーズ＝生クリーム！ この公式、覚えてね。
小山：（パスタとソースを絡めながら）おいしそう！ ここに卵を入れて、カルボナーラにしたい。
みきママ：今日はクリームパスタなんだから、やめて（笑）。
小山：そろそろ盛り付けていい？
みきママ：（味見をして）うん、いい感じ！ 茹で具合もバッチリだね！ さぁ、今日は慶ちゃんのどんな盛り付けが見られるかな〜？（と、ハイテンションにドラマ「グランメゾン東京」のBGMを口ずさむ）
小山：うるさいなぁ！（笑）
みきママ：ちょっと待って、量が違い過ぎる（笑）。
小山：俺の中のパスタはこのくらいなんだけど（笑）。
みきママ：これじゃあおなかいっぱいにならない！ しっかり均等に！（笑）
小山：俺は、鮭、もう少し食べやすくほぐしたくなっちゃうなぁ。俺のほうはほぐしてもいい？
みきママ：いいよ〜。
小山：イクラはこのくらいで。
みきママ：こぼれるくらい、イクラ盛っちゃお♪ 高級〜！ おいしそ〜！
小山：俺の皿のほうが高級そうに見えない？（笑）
みきママ：うるさいなぁ（笑）。
貴族のパスタ 鮭とイクラのクリームソース
＜材料＞2人前
甘塩鮭…3切れ
イクラ…2パック
タマネギ…1個
バター…20g
おろしにんにく…大さじ1/2
薄力粉…大さじ2
牛乳…400cc
顆粒コンソメスープの素…大さじ1.5
砂糖…小さじ1
粉チーズ…大さじ2
コショウ…少々
小ネギ、刻み海苔…お好みで
＜作り方＞
【1】バター、鮭、タマネギを炒める。鮭は焼けたらいったん取り出す。
【2】タマネギがしんなりしたら、薄力粉を入れて炒め、牛乳、顆粒コンソメを入れて、とろみがついたら、茹でたパスタ（200g）を入れ、おろしにんにく、粉チーズ、コショウを入れて絡めて皿に盛る。最後にイクラをのせて出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／村上未知 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶シャツ/￥3,290/パンツ/￥3,990/共に AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）/共に AMERICAN HOLIC プレスルーム（アメリカンホリック プレスルーム）