甘えん坊度満点！「絶対に離れニャい…」飼い主の腕を“熱烈ハグ”する猫ちゃん
【写真を見る】ギュッとした前足がかわいすぎ…！効果音さえ聞こえてきそうな愛猫の熱いハグ
猫が膝の上に座ってくると「信頼されてる…？」なんて嬉しくなるものですが、さらに腕にしがみついてくれたりした日には愛おしさ無限大に！
そんな猫の愛おしい姿をおさめたポストが、Xで6.8万いいねを獲得して話題を集めています。「可愛すぎる！」「癒される」などのコメントが寄せられているその姿とは一体…。
「離れないぞ！」といわんばかりの眼光や、「ギュッ！」と強く腕を抱きしめる効果音が聞こえてきそうなグラくんの熱烈なハグを眺めていると、思わずときめいてしまいます。
投稿主さんにポストへの反響についてお聞きすると「自分の家族に見せると『本当にパパにしかやらないんだね〜』と笑われます」とのこと。どうやらご家族の中ではパパさんによく抱きついているようです。続けてポストへの印象的なコメントについて「大好きな家族が色々な人から『癒される』『可愛い』などと言われると嬉しいです！」と語ってくださった投稿主さん。グラくんのハグ姿に癒され、胸を打たれた人が続出しているようで共感しかありません…！
ちなみに、パパさんのみがハグをしてもらえるというその理由は？と思い投稿主さんにおたずねすると「包容力があり安心するのかな？と思います！」との回答が。
安心感が決め手なのか…と思っているとさらに「以前同じようにグラがパパの腕にハグをしている写真についたコメントで『腕に毛があるから猫と勘違いしているのでは？』というものがあり、わたしにはやってくれず悔しいのですが、どこかそれで納得したい自分がいます」とのことで…。「腕の毛を猫と勘違いしている」グラくんを想像するとクスッと笑ってしまいますが、確かにその理由だとちょっと悔しさも紛れるかもしれませんね。
ポストを拝見していると、話題になったグラくんの他に、サイベリアンのグリくんとブリティッシュショートヘアのジルくんの2匹の姿も発見！グラくんと同じ愛らしい姿にほっこりしつつ、グリくんやジルくんもご家族の腕にハグするのでしょうか？と質問すると「グラほど頻度は高くないですが、他の2匹もハグします！」とのこと。これは気になるのでポストでも探してみたい…！
また、熱烈なハグをするようになったきっかけなどはあったのか気になりうかがうと「飼い主がお出かけから帰ってきて一番にグラを抱っこしたとき、初めて腕に抱きついてきました。寂しかったのだと思います」とのお答えが。寂しさがきっかけではじまったハグですが、これも飼い主さんご家族との信頼の証なのかなと思うと癒されちゃいます。
ちなみにハグされているときのパパさんの反応は満更でもないそうで…「強くギュッとされていると『みて！』とわたしに言い自慢してきます」とのこと。こちらまで羨ましくなります。
そんなグリくん、グラくん、ジルくんですが、それぞれの性格や関係性を伺ってみると「3匹とも付かず離れずの適切な距離感を保っていて良好な関係なのかなと思います！」とおっしゃる投稿主さん。
穏やかで優しく、他の2匹に愛されているというグリくん。やんちゃな性格で、グリくんと投稿主さんにとことん甘えん坊だというグラくん。そして、マイペースで日中はいつも人目のつかない家のどこかで寝ているというジルくん。それぞれの性格がうまくかみ合ってバランスの良い関係を築いているのかな、とほほえましくなります。
ちなみに、ジルくんは夕方になると急に寂しくなるのか投稿主さんのところから離れなくなるとのことで、グラくんと同じ様に甘えん坊なところが垣間見えるのもキュンとしますね♪
最後に、最近のグリくんグラくんジルくん達のかわいかったエピソードをお聞きすると「3匹くっついて日向ぼっこしたりどこかでくつろいでいたりするのを見ると、可愛くて癒されます。今年子どもが産まれてから、嫉妬をしているのかみんなますます甘えん坊になってきて可愛いです！」と、とてもほっこりするエピソードをお聞きすることができました。集まってくつろいでいる姿も、お子さんに嫉妬して甘えん坊が加速する様子も、どちらも想像するだけで癒されちゃいます！
グリとグラとジル（@_____gr69）さんのポストには3匹のかわいい姿がたくさんおさめられており、日々の癒しにぴったり！是非チェックしてみてください。
文＝SI