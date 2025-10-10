

「低血圧の人」が入浴時に気をつけるべきポイントを紹介します（写真：Ushico／PIXTA）

【イラスト】低血圧の人が入浴中の「立ちくらみ」「失神」を防ぐ方法

冬場に入るとさまざまなメディアで注意喚起を促されるのが、ヒートショック対策をはじめとした「高血圧の人」の入浴。ですが、温泉療法専門医の早坂信哉氏によれば、実は「低血圧の人」も入浴時には注意が必要だといいます。

血圧の高い低いにかかわらず潜んでいる「入浴」のリスクとはどんなものなのでしょうか。その対策法とあわせて、早坂氏の著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「血圧がいくつまでなら安全に入浴できるのか？」

若き日の私を、入浴の医学的研究へと駆り立てたのが、「血圧がいくつまでなら安全に入浴できるのか？」という問いでした。

その後、調査を重ねたどり着いた答えは、最高血圧が160mmHg以上、あるいは最低血圧が100mmHg以上の場合は入浴をしないということです。

血圧が正常な人と比較して、入浴前の最高血圧が160mmHg以上の人は3.63倍、最低血圧が100mmHg以上の人は14.71倍、入浴事故のリスクが高まることがわかっています。

これは、全国の2330カ所の訪問入浴をしている事業者に調査を行い、596件の入浴事故例と1511件の問題なく入浴を終えた事例を統計学的に比較解析した結果から得られました。

急激な血圧の変動は、脳卒中や心筋梗塞といった循環器系のトラブルの引き金になります。特に高血圧の方は、入浴時の温度差や、熱いお湯で交感神経が強く刺激されることで血圧が急上昇しやすく、事故のリスクが高まってしまいます。

こう話すと、入浴が怖くなってしまうかもしれません。実際に、高血圧の治療をしている方からは、入浴への不安の声を聞くこともあります。しかし、正しく入浴すれば怖がる必要はありません。むしろ、高血圧を改善することが可能なのです。

「高血圧」の人は丹念なかけ湯とぬるめのお湯で

高血圧の一因は血管の硬さです。入浴すると血管のしなやかさを取り戻す作用のある、一酸化窒素（NO）という物質が産生されます。つまり、入浴は高血圧の改善に有効なのです。

40〜59歳の男女約3万人を20年間追跡調査した結果、週5〜7回入浴する人は、週2回以下の人に比べて心疾患リスクが35％、脳卒中リスクが26％低下、特に脳出血は46％も低下することが明らかになっています。こうしたデータからも、入浴が血管の健康維持に有効で、高血圧の改善にもつながることがわかると思います。

では、血圧が高い方は、どんなことに気をつけて入浴するとよいでしょうか。

■冬は脱衣所、浴室を暖める

リビングとの温度差が5℃以上あると血圧が上がるリスクが出てきます。脱衣所は暖房を入れ、湯船のふたをせずに湯を張る、入浴前にシャワーを1〜2分床にかけ流して湯気を立てると浴室が暖まります。

■お湯の温度は38〜40℃に設定

熱いお湯は交感神経を刺激して、血圧が急激に上がるので避けましょう。

■入浴前に血圧を測定する

入浴前には必ず血圧を測り、最高血圧が160mmHg、最低血圧が100mmHg以上の場合は無理をせず、その日はシャワーだけにします。

■体をお湯の温度に慣らすため、丁寧な「かけ湯」を行う

手桶10杯分程度のお湯を手足から全身にかけて、徐々にお湯に体を慣らすと急激な血圧上昇が防げます。

■入浴時間は10分、全身浴でゆっくり温まる

副交感神経が優位になり、血圧が安定しやすくなります。

■「不感温浴」も取り入れてみる

36〜38℃のぬるま湯に20分ほど浸かる「不感温浴」という方法があります。これだと心拍や血圧に影響を与えにくく、安心して入浴できます。

降圧剤を服用して血圧がコントロールできていれば、過度に神経質になる必要はありません。ただし、41℃以上の熱いお湯に浸かるのは避けたほうがよいでしょう。

また、普段は血圧が高くない方でも、高齢になると動脈硬化が進んでいることがあります。そのため、高齢の方も41℃以上のお湯には入らないようにしてください。

「低血圧」の人は湯船から出る前に冷水で手洗い

低血圧の方は、高血圧の方に比べて、入浴によるリスクは低いとされています。ただし、立ちくらみや失神など、一過性の意識障害には注意が必要です。

実際、入浴中の事故では、心停止や長期入院を要した重症例の85％、短時間で回復した中等症の93％が、いずれも意識消失が原因だったとの報告もあります。つまり、事故の多くは「意識を失うこと」が原因となっているのです。

特に危険なのは、湯船から出る瞬間。湯船に浸かっている間は、体温の上昇によって血管が拡張し、血圧が低下しています。さらに、湯の水圧によって、血流がある程度保たれている状態です。

ところが、湯から立ち上がると、水圧が急になくなります。それから、座っている姿勢から、立つ姿勢への変化で、血液が一時的に下半身にたまりやすくなります。

すると脳への血流が減少し、「起立性低血圧」と呼ばれる状態に。目の前が真っ暗になって意識を失い倒れるので、水栓に頭を激しく打ち付けるなどの大きなケガをすることにつながります。

もともと血圧が低めの方、疲労や脱水傾向がある方は、湯船から立ち上がるときのこの動作によって、立ちくらみや失神など意識障害につながるリスクが高まるので注意したいところです。

そこで私が低血圧の方にすすめているのが、「湯船から出る前に冷たい水で手を洗う」という方法。交感神経を軽く刺激して血圧の急な低下を防ぐことができます。



（出所：『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』より）

手や顔に、冷たいシャワーをかけても同じ効果を得られます。湯船から急に立ち上がらないことも大切です。手すりを使って、一度湯船のふちに腰かけて血圧を落ち着かせてからゆっくり立ち上がります。万一、立ちくらみが出たら洗い場でしゃがむなどして頭の位置を低くすると回復しやすくなります。

また、低血圧の方は、目覚めが悪かったり、朝がだるかったりするでしょう。そんなときは、「42℃の熱めのシャワー」をサッと浴びてみてください。交感神経が刺激されて体が"活動モード"に切り替わり、頭がスッキリするはずです。

「頭痛」は痛み方で入浴方法が変わる

「頭痛のときは、お風呂に入らないほうがいいですよね？」

そんな質問を受けたとき、いつもこう返します。

「いつもどんなふうに痛みますか？」

頭痛とひと口に言っても、その症状はさまざま。ズキズキと脈打つような痛みもあれば、頭を締めつけられるような重苦しい痛みもあります。そして、痛みのタイプによっては、入浴が症状をやわらげることもあれば、逆に悪化させてしまうこともあります。

つまり、「頭痛があるときは入浴NG」と一律に考えるのではなく、頭痛のタイプに応じた対処が大切なのです。代表的な頭痛は、片頭痛と筋緊張性頭痛です。

■片頭痛と入浴

脳内の血管が拡張しすぎると、周囲にある三叉神経（顔の感覚情報を脳に伝える神経）が刺激されます。すると、炎症性の物質が放出され、痛みが引き起こされると考えられています。これが片頭痛です。

ズキンズキンと脈打つような強い痛みが特徴で、吐き気や嘔吐をともなったり、光や音に過敏になったりすることもあります。

【痛みが出ているときの入浴は×】

発作が起きているときに入浴をすると、血管がさらに広がって症状が悪化するおそれがあります。このときは入浴は止めましょう。

【痛みがないときの入浴は〇】

発作がないときは入浴がおすすめです。片頭痛の発作は、ストレスや睡眠不足、過労などが引き金になることがあります。入浴をすると副交感神経が優位になり、ストレスホルモンの分泌が抑えられます。

その結果、発作を引き起こす神経の過剰な刺激が起こりにくくなります。実際、「毎日湯船に浸かるようになったら頭痛の回数が減った」という声も多く聞かれます。

突然の激しい頭痛は「脳出血」などの可能性も

■筋緊張性頭痛と入浴





首や肩、背中まわりの筋肉が緊張し、血流が滞ることで老廃物が蓄積され、痛みが生じるタイプの頭痛です。

この筋肉の緊張は、姿勢の乱れや精神的ストレスなどによって引き起こされることが多く、日々の過ごし方が関係しています。頭全体がギューッと締めつけられるような重苦しい痛みが特徴です。

【痛みが出ているときの入浴は〇】

「40℃で10分間、肩まで浸かる」と、症状の緩和に効果的です。温熱作用によって血流が促されるので、老廃物が流されやすくなります。同時に首や肩の筋肉のこわばりも緩和されて、痛みが軽くなります。

ただし、41℃以上、10分間以上の入浴は逆効果になる可能性があります。あくまで「40℃で10分間、肩まで浸かる」を実践してください。

どちらの頭痛にも言えることですが、発作をくり返すようなら、自己判断をせず、専門医の診察を受けてください。また、いつもと違う突然の激しい頭痛は脳出血などの可能性もあります。入浴せず、すぐに受診してください。

（早坂 信哉 ： 温泉療法専門医、博士（医学）、東京都市大学教授）