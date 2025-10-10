ブルズの河村勇輝がプレシーズン2試合連続出場…約7分で3得点5リバウンド3アシストを記録

10月10日（現地時間9日）にユナイテッド・センターでNBAプレシーズンゲームが行われ、シカゴ・ブルズがクリーブランド・キャバリアーズと対戦。プレシーズンゲーム2試合目を119－112で制した。

ブルズはジョシュ・ギディー、トリー・ジョーンズ、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ザック・コリンズが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は2試合連続でベンチから登場した。

河村に出番が訪れたのは第4クォーター開始4分46秒から。デイレン・テリー、ジェボン・カーター、ノア・エセング、ラクラン・オルブリッヒとともに出場した。

試合終了残り4分59秒にエマニュエル・ミラーへの鋭いパスでアシストを記録。同3分48秒に放った3ポイントシュートは失敗に終わり、同3分22秒にオフェンスリバウンドからオルブリッヒに通したパスも得点につながらなかった。

それでも、同2分20秒にミラーのダンクをお膳立て。直後にノールックパスで会場を沸かせた。2点リードで迎えた試合終了間際には自ら仕掛けたものの、相手のファウルに阻まれて得点ならず。河村は7分14秒のプレータイムを得て、フィールドゴール2本失敗、フリースロー4本中3本の成功で3得点に、2つのオフェンスリバウンドを含む5リバウンド3アシスト1スティールを記録した。

なお、ブルズのプレシーズンゲームは残り3試合。13日（同12日）にミルウォーキー・バックス、15日（同14日）にデンバー・ナゲッツ、17日（同16日）にミネソタ・ティンバーウルブズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 119－112 クリーブランド・キャバリアーズ



CHI｜32｜18｜37｜32｜＝119



CLE｜32｜15｜39｜26｜＝112

【動画】河村勇輝がダンクをお膳立て