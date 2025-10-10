富士山を望むスマートキャンプ場「LScamp山中湖」がオープン！子ども用スマートウォッチで安心・安全なファミリーキャンプ体験を
近年のアウトドアブームやコロナ禍を経て、家族でキャンプに出かける人が増えた。しかしながら、キャンプ体験では「子どもが楽しめるコンテンツが限定的」「子どもの迷子等の安全面が心配」「トイレやシャワー等の衛生面が不安」といった声も多いという。そんな問題を解決するべく、「NTT Landscape」がスマートキャンプ場「LScamp山中湖」を、2025年10月1日に山梨県南都留郡山中湖村にオープンした。最新テクノロジーを活用したファミリー向けキャンプ場の特徴を見ていこう！
【写真】広大な敷地には子どもが遊べるキッズパークがある
■雄大な富士山を望む絶好のロケーション
山中湖エリアの東部に位置する「LScamp山中湖」は、雄大な富士山を望むことができる絶好のロケーション。東富士五湖道路・山中湖ICより車で約10分とアクセスも良好だ。洗浄機能付きトイレや給湯器付き炊事場、無料で利用できるシャワー室など、高規格な設備を完備。また、キャンプ場全エリアでWi-Fiに接続できる通信インフラも構築され、快適な滞在をサポートしてくれる。
サイト内にはブランコや丸太、ベンチ、大型サーカステントなど、さまざまな遊具や広場があり、幅広い年齢層の子どもたちが楽しめる環境を整えている。ファミリーでのキャンプはもちろんのこと、静かに過ごしたい人向けに、ソロ・デュオサイトも完備。さらに、犬や猫などのペットと一緒に宿泊できるサイトもあるほか、ドッグランサイトも用意されている。
■子ども用スマートウォッチで安心の見守りサービス
注目の特徴は、小学生以下の子どもを対象とした「お子さま用スマートウォッチの貸し出しサービス」だ。チェックイン時にスマートウォッチを貸し出し、キャンプ場の広大な敷地内でも安心して子どもを遊ばせることができる。万が一キャンプ場外に出てしまった場合でも、GPSの位置情報から居場所を特定し、迷子などのトラブルを防止。家族みんなが安心してキャンプを楽しめる環境を実現している。
■自然とテクノロジーが融合したイベント
キャンプ場ならではの自然とXR(クロスリアリティ)技術を融合させたイベントも実施予定とのこと。小学生を対象とした「XR宝探しゲーム」では、マインクラフト上に「LScamp山中湖」の環境を再現し、リアルとデジタルの2つの世界で宝探しゲームが楽しめる。ゲームやプログラミングを起点に、自然の中で体を動かすきっかけを提供し、新たな発見や体験が味わえる内容となっている。
■先進テクノロジーで快適なキャンプ体験を
そのほかにも、カラスやシカ、イノシシなどを遠ざけるレーザー照射ドローンによる鳥獣害対策や、スマートホーム機能を搭載したトレーラーハウス、電動モビリティを活用した各サイトへのデリバリーサービスなど、先進的なテクノロジーを導入。自然の中でありながら、便利で快適なキャンプ体験を提供する。
今までにないスマートでワクワクするキャンプ体験を、家族みんなで楽しんでみてはいかがだろうか。
