エーアイテイ、上期経常は一転2％増益で上振れ着地

エーアイテイー <9381> [東証Ｐ] が10月10日昼(12:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の23.9億円となり、従来の6.5％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の46.7億円に対する進捗率は51.3％に達し、5年平均の47.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.7％増の22.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の10.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.4％→7.1％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

