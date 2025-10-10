nanacoポイントで“推し活”ができる「ナナコネクト」が開始…B2福岡が第1弾の応援先に

株式会社セブン・カードサービスは10月9日、同社が発行する電子マネー「nanaco」を活用し、「nanacoポイント」で“推し”を応援できるサービス「ナナコネクト」を開始することを発表。第1弾の応援先として、Bリーグからライジングゼファー福岡が選出された。

「ナナコネクト」は日々の買い物で貯まった「nanacoポイント」を、1ポイントから応援先にプレゼントすることが可能。プレゼントされたポイントは各応援先での活動に役立てられ、「ナナコネクト」の利用状況に応じて、撮り下ろし写真などの限定特典もユーザーに贈られる。

ユーザーはエントリーページから申し込みを行うだけで、「ナナコネクト」の利用が可能に。スポーツチームやタレントなどにとどまらず、地域貢献や社会活動といった、幅広い分野に広がる“推し”への応援ができる環境を目指している。

第1弾の応援先には、昨シーズンのB2西地区で優勝を飾った福岡に加え、株式会社ホリプロに所属するタレントや、将来の子供たちに向けた支援を行うサービスも選定。応援先は、今後も順次追加予定となっている。

今シーズンの開幕戦を白星でスタートした福岡［写真］＝B.LEAGUE

