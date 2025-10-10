10月10日よりディズニープラス「スター」にて独占配信されるオリジナル韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』の本予告とポスタービジュアルが公開された。

本作は、“契約から始まった90日間の夫婦生活”を描くロマンティックコメディ。婚約者に見捨てられた崖っぷち花嫁と、そんな花嫁から突然プロポーズされた男が、偽装新婚生活を送るマリッジストーリーだ。

主人公は、80年の伝統を誇るベーカリーの御曹司キム・ウジュ（チェ・ウシク）と、婚約破棄や不動産詐欺に翻弄され、人生の崖っぷちに立たされていたデザイナーのユ・メリ（チョン・ソミン）。ある日、メリは新婚カップル限定の高級住宅の福引に当選。しかし、賞を受け取るには結婚していることが条件となっているため、婚約者に見放され、独り身となったメリは景品の受け取り対象外。そんな状況の中、メリは偶然にも婚約破棄された相手と同姓同名のウジュに、大胆にも偽装結婚の提案を持ちかける。「新婚を演じることで、何としてでも高級住宅を手に入れたい」という彼女の切実な願いに、合理的で無関心なウジュは最初戸惑うが、やがて条件付きで同意。2人の“偽装夫婦生活”が始まる。ぎこちなさや衝突、互いの価値観の違いに振り回される2人だったが、次第に互いの存在が欠かせないものになっていく。契約期間90日間の間に、2人の心は偽りの枠を超え、予想もしない恋の展開へと動き出す。果たして、2人は期限付きの契約を越えて、本当の愛を見つけることができるのか。

伝統あるベーカリーの4代目御曹司キム・ウジュを演じるのは、ドラマ『その年、私たちは』や『恋するムービー』などのチェ・ウシク。婚約破棄や不動産詐欺に遭い、人生のどん底に立たされたユ・メリを『となりのMr.パーフェクト』のチョン・ソミンが演じている。

演出を担当するのは、ソン・ヒョヌクとファン・イニョク。脚本は、『キミと僕の警察学校』や『ずる賢いバツイチの恋』などのイ・ハナが手がけた。

公開された本予告では、チェ・ウシクとチョン・ソミンのほか、メリの元カレ役のソ・ボムジュンも登場。SNSで浮気がばれ、婚姻届も出していたメリ（チョン・ソミン）と破局した元カレ（ソ・ボムジュン）。豪邸を手に入れるために偽装結婚生活をするメリとウジュ（チェ・ウシクと）のもとに現れ、「君とやり直したい」と迫ります。さらにメリの“結婚”を知った元カレが「もう他に男が!?」「どれだけ金持ちか見てやるよ！」と最低男っぷりを発揮。そんな元カレの姿に、ウジュの心に火がつく。「多分メリさんが好きなんだ。ほかの男といるのが嫌だ」と、不器用ながらも真っすぐに想いを伝えるウジュの姿も確認できる。

また、ウジュに寄り添うメリのツーショットを2枚に切り分けたポスターも公開。2枚を並べるとまるで幸せそうな夫婦の写真に見えるが、1枚ずつにするとどこか意味深に変化。見る人の想像をかき立てる構成となっている。ポスターには、「夫のフリをしてくれませんか？」「夫のフリ……？なんで僕が？」という印象的なセリフも添えられ、“偽装結婚”から始まる2人の関係を象徴するようなビジュアルに仕上がっている。（文＝リアルサウンド編集部）