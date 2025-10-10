猫を撮ろうとしたら……犬がドーン！思わず笑ってしまう主役交代（？）の瞬間

「猫ちゃんをな……撮っておったんじゃよ……」そんな一言とともに投稿された1枚の写真が、Xで話題を呼んでいます。

画面いっぱいにドアップで写っているのは、猫ちゃん……ではなく、真っ白なふわふわ犬・こめたくん。そしてその奥には、ちょこんと顔を出す猫・うにちゃんの姿。2匹の表情の対比が、見る人を思わず笑顔にさせます。

■ 猫を撮ろうと思ったら……突然の乱入に驚き

撮影当時の状況を聞くと、飼い主さんはソファの上でくつろいでいたうにちゃんを撮影しようとして、すかさずスマホを構えたのだそう。すると「（こめたくんが）凄い勢いで走ってきてカメラに映り込んできました（笑）」と振り返ります。

その結果はご覧の通り、画面のほとんどを覆い尽くすこめたくんのドアップ。その背後から、ひょっこりとうにちゃんが覗く、偶然にしては出来すぎな“完璧な構図”が生まれました。

こめたくんは相当なカメラ好き……と思いきや、実はそうでもないようで。

飼い主さんによると、「今までにも時々入り込むことはありましたが……単純に構ってほしかったのかもしれません」とのこと。うにちゃんに注がれていた飼い主さんの視線を察知し、「ボクも！」とアピールしたかったのかもしれませんね。

■ 偶然が呼んだ奇跡のシャッターチャンスにほっこり

「写真を見返したら、思いのほか大きくニコニコ顔が写っていたので笑ってしまいました」と飼い主さん。たしかに、レンズいっぱいに迫るこめたくんの笑顔は破壊力抜群。絶妙にピントが合っていないことも相まって、見た瞬間に笑いがこみ上げてきます。

そしてその奥では、うにちゃんがまるで「冷静なツッコミ役」のようにカメラを見つめており、なんとも絶妙な一枚に。ちなみに、本来の撮影対象だったうにちゃんの写真も、こめたくんが乱入する直前にしっかり1枚だけ撮れていたとのことでした。

穏やかな日常の中で起きた、ほんの一瞬のハプニング。それはまるで、日々の幸せをそのまま閉じ込めたような“奇跡のシャッターチャンス”でした。

＜記事化協力＞

おこめ屋さん（@chimaki0328）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025101003.html