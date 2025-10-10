Image: Amazon

必要なもの全部つっこみました！

みたいなプロダクトあるじゃないですか。コレもアレもあると便利だよね、じゃあ全部入れてみるか！ と思い切りのいい（オブラート）製品。

でもだいたいは、詰め込んだことで見た目が悪かったり妙にデカかったりで使い勝手が怪しくなっちゃう…。これ◯in1系ガジェットのあるあるですよね。

MATECH(マテック)® Qi2 モバイルバッテリー マグセーフ 小型 超薄型 軽量(薄さ8.5mm, 5000mAh) 5,990円 Amazonで見る PR PR

それが当てはまらないのが、マテックのQi2対応モバイルバッテリー。今なら25％OFFとかなりの値引きがかかっていて狙い時です。

薄型でiPhone＆Apple Watch両対応。しかも立つ

Image: Amazon

これ、最近人気のQi2対応モバイルバッテリーなのですが、何がすごいかというとiPhoneのワイヤレス充電だけでなく、Apple Watchの充電までサポートしているところ。そう、お出かけや出張でも、このバッテリーだけ持っていけばいいんですよね！

さらにパススルー充電機能を備えていて、スタンドも兼ねているので、デスクでもQi2のワイヤレス充電器として使えるのがさらに良し。

つまり、普段はUSB充電器に繋いでワイヤレス充電器としてiPhoneの指定席になってもらいつつ、出かける時はケーブル取り外してカバンに突っ込めばいいわけです。おぉ…なんと効率的。

これ、ワイヤレスモバイルバッテリーの完成形ではないか？

Source: Amazon