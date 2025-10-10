『あいのり』クロ、高級ドイツ車の納車を報告「すごいな〜！」「カッコ良すぎる」 新旧の愛車と記念ショットも
フジテレビ系恋愛バラエティー『あいのり』（〜2009年）に出演していたブロガーのクロリサことクロ（39）が6日、「納車しました」などと題し自身のブログを更新。新しい愛車となった高級ドイツ車をお披露目した。
【写真】「すごいな〜！」「カッコ良すぎる」納車されたばかりのクロの新愛車
「今回の車はこちら（中古車でも「納車」っていう???）でで〜んっ!!!!」とテンション高めに記し、紹介したのはドイツの高級車『Audi（アウディ） Q5』。これまで乗っていたのは黒いボディの『Audi Q5』で、ちゃめっ気交じりに「色が白に戻っただけぇぇえええ」と明かした。
投稿では「売れっ子営業マンさんについてもらってるんだけど、写真撮って欲しいってお願いしたらさささっと車移動させてくれて…新旧交代な感じで、車横に並べてくれたよ、、、」と、新旧の愛車と一緒に撮影した記念ショットも披露した。
コメント欄には「納車おめでとうございます！」「すごいな〜！」「カッコ良すぎる」「車、色が変わっただけで違う車に見える！」「白カッコイイな〜」「新旧AUDIで家族写真いいね」など、さまざまな声が寄せられている。
クロは、2017年7月に年下の一般男性・ピーさんとの結婚を報告し、18年8月に第1子を出産。22年3月に離婚を公表した。
