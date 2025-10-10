最上もが （C）ORICON NewS inc.

　アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが10日、自身のXを更新。娘のために作った初めてのお弁当を披露した。

【写真】ちいかわウインナー可愛い！娘への最上もが手作りお弁当

　Xでは「娘のはじめてのお弁当　がんばった…！！！キャラ弁とかは難易度高いって思ったけど、ちいかわウインナー売ってたから入れたらめちゃくちゃ喜ばれた！丸大食品さんありがとうございます！！！」と感謝。

　「早起きしてお弁当つくっても誰にも褒められないから褒めて欲しい笑　そして本日、私は大阪万博でトークショー」と伝えた。

　最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。