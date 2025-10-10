米津玄師、映画『秒速5センチメートル』主題歌「1991」配信リリース＆特番インタビュー出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の新曲で劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の主題歌「1991」が、10月13日に配信リリースされることが決定。併せて、ジャケット（メイン写真）が公開となった。

■米津玄師、TVにインタビュー出演

今作のジャケットは、奥山由之監督による写真を使用しており、これまですべての楽曲のジャケットを描き下ろしてきた米津にとって、初の写真起用によるジャケットとなった。

また、映画の公開記念特番『めぐり合わせが生んだ軌跡「秒速5センチメートル」ができるまで』第5夜に、米津玄師がインタビュー出演することが決定。10月10日24時45分よりフジテレビ系にて放送される他、TVerでも配信される。

■「1991」ラジオキャンペーンも実施

さらに、「1991」のラジオキャンペーンが10月13日より全国各地のラジオ局にてスタート。「1991」フローティングペンが、対象番組でプレゼントとなる。

メイン写真：PHOTO BY 奥山由之

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

■番組情報

フジテレビ系『めぐり合わせが生んだ軌跡「秒速5センチメートル」ができるまで』

10/10（金）24:45～24:55

