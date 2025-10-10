ジーユー×UNDERCOVERの秋冬コレクション「UG」、10・24発売 E.T.グラフィックTシャツやパーカー、MA-1など全21型
ジーユーは24日より、ファッションブランドUNDERCOVERとのスペシャルコレクション「UG」を、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。全21型で、価格帯は590円〜9990円。
【画像】ジーユー×UNDERCOVERスペシャルコレクション全21型（一覧）
「UG」は、高橋盾氏率いるUNDERCOVERのチームが商品のデザインだけでなく、商品のフィッティングやキービジュアルの制作など全ての工程に携わっているスペシャルコレクションとなる。
本コレクションは「Silent/Noise」をコンセプトに、日常の生活にささやかな違和感（Noise）やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案する。デザインと品質にこだわり、コレクション以外の商品ともコーディネートしやすいことに加え、1着で幅広い着こなしができるリバーシブル仕様など実用性も高い商品を、ジーユー価格で購入できる。
2025年秋冬のコレクションは、高橋氏が描きおろしたレオパード柄をデザインしたリバーシブルで着用できるブルゾンや、25年春夏コレクションで登場した架空のハンバーガーショップ「ノイズバーガーショップ」の新グラフィックをプリントしたヘビーウェイトスウェット、25年秋冬コレクションの特徴的なディテールであるシガレットポケットをデザインしたユーティリティパンツなど。定番アイテムの新たな一面を楽しめる。
また、E.T.とのトリプルコラボレーションが実現したグラフィックTシャツが初登場するほか、主人公の少年が着用していたチェック柄のシャツからインスパイアされたシャツやグッズなど、遊びの効いたスタイリングを叶えるアイテムも登場する。着こなし方次第でジェンダーや世代を問わず楽しめるラインナップとなっている。
17日から全国4店舗（銀座店／マロニエゲート銀座店／渋谷店／名古屋ゲート店）限定で、同コレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾を実施する。
■高橋盾氏コメント
今回のコレクションでは、スウェットパーカであれば生地の縫い代をあえて見えるように表に出したり、MA-1なら異素材をミックスするなど、ちょっとした刺激のバランスや、UNDERCOVERではやらない、ジーユーとの取り組みならではのノイズの表現にこだわりました。
女性のお客様には、メンズとウィメンズの中間的なニュアンスを楽しんでもらいたいので、個人的にはスカートやキャミソールなどの女性らしい服とうまくミックスしてほしいです。
