山形県鶴岡市でクマの目撃が相次いでいます。きのう夜にはクマと普通乗用車が衝突する事故がありました。

【写真を見る】乗用車とクマの衝突も...鶴岡市でクマの目撃が相次ぐ 付近に潜んでいる可能性（山形）

クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。

警察や市によりますと、きのう午後９時３０分ごろ、鶴岡市高坂の県道でクマ１頭を目撃したと通りかかった人から警察に通報がありました。

現場は山形大学農学部の施設からおよそ２００メートルの県道３４９号の道路上です。

クマは体長およそ１メートルで、東の方に向かって行ったということです。

そのおよそ１時間後の午後１０時４０分ごろ、鶴岡市白山では、県道を走っていた普通乗用車がクマと衝突する事故がありました。運転していた人にケガはありませんでした。

現場は県道３３２号と３３８号の交差点で、付近には飲食店やスーパーマーケットもあります。

クマは体長およそ１．２メートルで、車と衝突した後東の方に立ち去ったということです。

きょう午前０時２２分頃には鶴岡市井岡の市道で子グマ２頭が目撃されています。子グマは北の方に向かって行ったということです。

鶴岡市では、おととい夜に市の中心部にある鶴岡公園でクマ１頭が目撃されるなど、クマの出没が相次いでいます。

警察や市は、クマは付近に潜んでいる可能性があるとして、近隣住民に対し、家や車庫などの戸締まりをするよう注意を呼びかけています。