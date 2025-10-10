山本舞香、姪っ子たちとふれあい“おばの顔”「いいママになりそう」 最近の思い出ショットを大量投稿
俳優の山本舞香（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。「最近の思い出たち」とプライベートショットを大量投稿した。
【写真】「いいママになりそう」姪っ子たちとふれあい“叔母の顔”を見せる山本舞香 ※12枚目
山本は19枚の写真と動画をアップ。「地元に帰って姪っ子たちに会うと、いつも元気をもらう」と帰省した際の写真を投稿し、「最近はよく喋るようになって、成長が嬉しい 1番下の姪っ子はドラム志望かな」と姪っ子たちの姿を添え、“おばの顔”をのぞかせた。
そのほか、「自然と触れ合う時間。大切にしたい。できるだけストレスフリーでいようと心掛けています」と友人と自然の中でくつろぐ姿や、愛犬と触れ合う様子、海辺で乗馬をする姿のほか、「『心臓の花瓶』には一目惚れしました」と購入品などを写真とともにシェアした。
この投稿には「舞香ちゃんの楽しそうな表情が沢山見れて嬉しい」「綺麗な海辺で乗馬なんて素敵」「いい笑顔」「子供できたら、いいママになりそう」「素敵な家族」「沢山素敵な写真ありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
