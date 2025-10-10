声優・高野麻里佳、デジタル写真集を配信 表紙を飾った声優ビジュアルブックからオール未公開カットで構成
『ウマ娘 プリティーダービー』（サイレンススズカ）、『お兄ちゃんはおしまい！』（緒山まひろ）、『エデン』（サラ）などの作品に出演する声優・高野麻里佳のデジタル写真集が10日、配信された。
【写真集カット】背中ざっくり！色っぽい表情でこちらを見つめる高野麻里佳
本作は、表紙を飾った声優ビジュアルブック『My Girl vol.43』（8月28日発売）のオール未掲載カットで構成された。見る者を魅了する“美しさ”が際立つカット、夕陽が沈んだ後の海で見せたとびっきりの笑顔などが存分に収録されている。
高野が表紙を飾る『My Girl vol.43』は現在発売中。そのほか本誌には高尾奏音、鬼頭明里／羊宮妃那（TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』）、立石凛、結川あさき、葉山風花、陽高真白が登場している。デジタル版では、本誌未公開カットが38ページ追加収録されている。
【写真集カット】背中ざっくり！色っぽい表情でこちらを見つめる高野麻里佳
本作は、表紙を飾った声優ビジュアルブック『My Girl vol.43』（8月28日発売）のオール未掲載カットで構成された。見る者を魅了する“美しさ”が際立つカット、夕陽が沈んだ後の海で見せたとびっきりの笑顔などが存分に収録されている。
高野が表紙を飾る『My Girl vol.43』は現在発売中。そのほか本誌には高尾奏音、鬼頭明里／羊宮妃那（TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』）、立石凛、結川あさき、葉山風花、陽高真白が登場している。デジタル版では、本誌未公開カットが38ページ追加収録されている。