King & Prince『Myojo』12ページで特集！読み応えバツグンの内容に「Myojoってば、欲張り！」（髙橋海人）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、『Myojo』12月号（10月22日発売）通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。

■「中身は正反対！」（King & Prince）

ふたりでのドームツアーを完走し、日々絆を深めながらアイドルの道を突き進み、唯一無二の存在感を放ち続けているKing & Prince の永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）。10月22日には、ドームツアー公演『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』を収録したDVDが発売となる。

通常版の表紙は、そんなふたりにピッタリな“最強バディ” がテーマ。口を揃えて「中身は正反対！」と言う永瀬と高橋の異なった個性を際立たせる、黒と白の正反対な衣装で背中合わせに撮影し、支え合うふたりの絆を表現した。

通常版の裏表紙は、ふたりが自身の頬をむぎゅっとつまむ、おそろいの“もちもちポーズ”で撮影。常に持ち歩きたくなるような、愛くるしい表情に癒やされるカットとなっている。

■“探偵れんかい”が“最強バディ”のふたりを調査

ちっこい版の表紙は“探偵れんかい“をテーマに、秋らしいチェックのセットアップにトレンチコートをはおり、ネクタイ、黒縁メガネ、革グローブなどの小物にもこだわった双子コーディネートで撮影。その裏表紙は、高橋が永瀬のネクタイを持ちながらクールな表情でこちらを見おろした、表紙とはガラッと異なる大人な雰囲気が印象的なカットだ。

中面の特集では、読者から事前に募った質問と、お互いに聞きたい質問、合わせて50問に答えていく「れんかいに50問50答♡」を12ページで特集。

“探偵れんかい”が“最強バディ”のふたりを調査するというコンセプトでページを構成し、前半は読者からふたりへのQ＆Aを掲載。「お風呂掃除のタイミングはいつ？」「最近好きな四字熟語は？」といった日常系の質問から、「海人くんが演じた役で好きなのは？」「れんれんのことどれぐらい好き？」などの相思相愛具合がわかる質問まで、たっぷり回答している。

後半は、お互いに質問しあう形のQ＆A。一問一答から、お悩み相談をしあうコーナー、『Myojo』恒例の、出演者が自身にまつわるクイズを出題する“俺クイズ”などを展開。ふたりが作り出す独特の世界観“れんかいワールド”を楽しめる座談会も多数掲載。「Myojoってば、欲張り！」（高橋）と言うほど、読み応えバツグンの内容になっている。

メイン写真：(C)Myojo 2025年12月号通常版／集英社 撮影／千葉タイチ

■書籍情報

2025.10.22 ON SALE

『Myojo』2025年12月号 通常版／ちっこい版

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

■【画像】『Myojo』ちっこい版表紙