『ヤマトよ永遠に REBEL3199』「第五章 白熱の銀河大戦」2026年2月20日より上映 ティザービジュアル＆特報映像解禁
『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作『ヤマトよ永遠に REBEL3199』の「第五章 白熱の銀河大戦」が2026年2月20日に公開されることが10日、発表された。あわせて、本作のイメージドローイングを担当する麻宮騎亜氏が描き下ろしたティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【画像】かっけぇ！「第五章 白熱の銀河大戦」特報映像場面カット
本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章にて全国劇場上映され、「第四章 水色の乙女」がきょう10日より上映開始された。
また、ティザービジュアルを使用したポスターが特典となった「第五章 白熱の銀河大戦」のムビチケカードは、きょうから全国の上映劇場や通販サイトで発売中。
