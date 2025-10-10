&TEAM、史上最高の“恋人感”表現 フォトムック3種の表紙＆特典カット公開
9人組グローバルグループ・&TEAM（K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が、11月18日にフォトムック「CanCam Meets『&TEAM』」（小学館）を発売する。それに先立って、3種の表紙カットと特典情報が10日、発表された。
【限定版表紙カット】夜ロケでクールに！大人っぽくなった&TEAM
本作は「もしも&TEAMが私たちと同じ世界線にいたら…」をテーマに、「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーションが満載。「ここまでナチュラルな&TEAMはなかなか見られないかも！」とメンバーたちも太鼓判を押す、新鮮な表情を詰め込んでいる。“&TEAM史上最高の恋人感”を約束する渾身のフォトムックとなる。
通常版の表紙カットは、バスの中での全員集合カット。実際に街中を走っているバスを借りて撮影を行い、“リアル感”にこだわった。“ない”記憶をも思い起こすような、少しノスタルジックな質感の“両思いバス”表紙となる。そして、綴じ込み付録・ツヤツヤビジュアルカードの通常版のテーマは「恋人感たっぷりの自撮りカット」。スマホに挟みやすいミニサイズで写真のバリエを多めに展開し、デート中シーンのメンバーのセルフィー2種類、オフショット2種類が収録されている。
HMV限定版の表紙カットは、大人っぽくなった&TEAMの「少年と大人の間に漂う、未完成の色っぽさ」をテーマに、夜ロケでクールにかっこよく撮り下ろした。9人のスタイルのよさを堪能できる表紙となっている。HMV限定版の綴じ込み付録のテーマは「激かわ▼ファンサカード（※▼＝ハート）」。ハートやウィンク、投げキスなど、メンバーが好きなファンサポーズを収録。ライブのあのときめく瞬間を、ずっと手元に留められる。
楽天ブックス限定版の表紙カットは、古民家に遊びに来た9人のリラックスした表情が印象的なわちゃわちゃバージョン。「こんなの見たことない！」と思わせる茶目っ気のあるかわいい表情となっている。また、メンバー同士仲がいいからこそ、自然とにじみ出る温かい空気感もきゅんとするポイント。楽天ブックス限定版の綴じ込み付録のテーマは「すやすや寝顔カード」。遊び疲れて思わず寝ちゃった子どものような、癒やされること間違いなしの“天使の寝顔”となっている。
また、撮り下ろしのグラビアページに加えて、結成3周年記念ということで「数字で見る&TEAM」や、アーティストとしての自分と、素の自分を比較した「自己分析グラフ」、今回のテーマにちなんだ「デートのいろは」、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）からの質問にメンバーが答える「Q＆A120」など、読み物ページも大充実。1冊を通して、&TEAMのことがより身近に感じられ、新たな魅力を発見できる内容になっている。
書店限定版であるHMV限定版と楽天ブックス限定版には綴じ込み付録に加え、限定特典が付く。HMV限定版の書店限定特典はメンバーひとりひとりの「ランダムソロ手つなぎカード」（全9種）。同誌2023年2月号で、&TEAMが初表紙を飾った際に特典として付属した「手つなぎカード」の第2弾となる。本作のテーマのひとつである“恋人感”にちなんで、デート中の手つなぎシーンを再現している。
楽天ブックス限定版には、メンバー全員が集合した「家族写真ポストカード」が付く。本当の家族かのように仲が良い9人の“家族写真”は、通常のポストカードよりやや大きめのB5サイズとなる。
さらに、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI、福岡・HMV&BOOKS HAKATAでパネル展を開催することも決定。プリントサイン入りパネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施する。
