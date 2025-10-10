「メンツイカつい」…『NHK新人お笑い大賞』本戦出場8組にネット反響 「今年はよしもと&ワタナベオンリーなんやな」【出場者概要】
若手芸人の登竜門『令和7年度 NHK新人お笑い大賞』の本戦に進出する8組が、9日に発表され、ネットでは期待に満ちたコメントが寄せられた。
【写真】『NHK新人お笑い大賞』本戦出場8組の出演順
今回出場ラストイヤーとなる四千頭身は、バラエティ番組で活躍するだけでなく、賞レースでは2019年『第40回ABCお笑いグランプリ』決勝、『M-1グランプリ2019』準決勝に進出したこともある実力派。対する、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000が熱い戦いを繰り広げる。
ネットでは、「NHK新人お笑い大賞に家族チャーハンとcacao!!!!」「「新人お笑い大賞、メンツイカつい」「NHK新人お笑い大賞激アツ」といった期待に胸を膨らませる声や、「今年のNHK新人お笑い大賞、吉本主催のゲストワタナベ？」「今年はよしもと&ワタナベオンリーなんやな」と分析するコメントが寄せられた。
なお、『新人お笑い大賞』は26日午後4時からNHK総合で生放送される。
【出場者概要】
・cacao（高橋たかはし、浦田うらたスターク、たっぺい
2020年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・家族チャーハン（大石、江頭）
2023年結成／吉本興業
東京予選から進出
・金の国（渡部おにぎり、桃沢健輔）
2017年結成／ワタナベエンターテインメント
東京予選から進出
・豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
2019年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・生姜猫（川崎／※崎＝たつさき、ケージュ、カンサイ）
2022年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田、花谷豊）
2017年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・ヨネダ2000（誠、愛）
2020年結成／吉本興業
東京予選から進出
・四千頭身（都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大）
2016年結成／ワタナベエンターテインメント
東京予選から進出
【写真】『NHK新人お笑い大賞』本戦出場8組の出演順
今回出場ラストイヤーとなる四千頭身は、バラエティ番組で活躍するだけでなく、賞レースでは2019年『第40回ABCお笑いグランプリ』決勝、『M-1グランプリ2019』準決勝に進出したこともある実力派。対する、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000が熱い戦いを繰り広げる。
なお、『新人お笑い大賞』は26日午後4時からNHK総合で生放送される。
【出場者概要】
・cacao（高橋たかはし、浦田うらたスターク、たっぺい
2020年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・家族チャーハン（大石、江頭）
2023年結成／吉本興業
東京予選から進出
・金の国（渡部おにぎり、桃沢健輔）
2017年結成／ワタナベエンターテインメント
東京予選から進出
・豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
2019年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・生姜猫（川崎／※崎＝たつさき、ケージュ、カンサイ）
2022年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田、花谷豊）
2017年結成／吉本興業
大阪予選から進出
・ヨネダ2000（誠、愛）
2020年結成／吉本興業
東京予選から進出
・四千頭身（都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大）
2016年結成／ワタナベエンターテインメント
東京予選から進出