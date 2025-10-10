King ¡õ Prince¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¡õ¡ÈÃµÄå¤ì¤ó¤«¤¤¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡¡Áê»×Áê°¦¤Ê¼ÁÌä²óÅú¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ö¤ì¤ó¤ì¤ó¤Î¤³¤È¤É¤ì¤°¤é¤¤¹¥¤¡©¡×
¡¡King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù12·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸12¥Ú¡¼¥¸¡¢¸ü»æ¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÏ¢ÇÆ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿±ÊÀ¥Î÷
¡¡¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¡¢Æü¡¹å«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ÖÃæ¿È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡ª¡×¤È¸À¤¦±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡¢¹õ¤ÈÇò¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¤Ê°áÁõ¤ÇÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë»£±Æ¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¼«¿È¤ÎËË¤ò¤à¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤à¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¡È¤â¤Á¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç»£±Æ¡£¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡ÈÃµÄå¤ì¤ó¤«¤¤¡È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½©¤é¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¡¢³×¥°¥í¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç»£±Æ¡£¤½¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬±ÊÀ¥¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ª¤í¤·¤¿¡¢É½»æ¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È°Û¤Ê¤ëÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ50Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤ì¤ó¤«¤¤¤Ë50Ìä50Åú¡×¤ò12¥Ú¡¼¥¸¤ÇÆÃ½¸¡£¡ÈÃµÄå¤ì¤ó¤«¤¤¡É¤¬¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î¤Õ¤¿¤ê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò¹½À®¤·¡¢Á°È¾¤ÏÆÉ¼Ô¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Ø¤ÎQ&A¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¡ÖºÇ¶á¹¥¤¤Ê»Í»ú½Ï¸ì¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï·Ï¤Î¼ÁÌä¤«¤é¡¢¡Ö³¤¿Í¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¡Ö¤ì¤ó¤ì¤ó¤Î¤³¤È¤É¤ì¤°¤é¤¤¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÁê»×Áê°¦¶ñ¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¼ÁÌä¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê²óÅú¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ÁÌä¤·¤¢¤¦·Á¤ÎQ¡õA¡£°ìÌä°ìÅú¤«¤é¡¢¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤·¤¢¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Æ±»ï¹±Îã¤Î¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡È²¶¥¯¥¤¥º¡É¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡È¤ì¤ó¤«¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ëºÂÃÌ²ñ¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£¡ÖMyojo¤Ã¤Æ¤Ð¡¢ÍßÄ¥¤ê¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Ø24 hours with Snow Man¡ÙÂè6²ó¤Ï°¤ÉôÎ¼Ê¿¡£½ñÅ¹¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¡¢Ê¸²½·Ï¤Ê¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎBOOK¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÁÀâ¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ²òÌÀ¤¹¤ë´ë²è¤â8¥Ú¡¼¥¸¤ÇÆÃ½¸¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼´ë²è¡ØÂè32²ó¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥¸¥å¥Ë¥¢Âç¾Þ¡Ù¤ÎÅêÉ¼¤¬¤³¤Î¹æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÉ¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¿·ÉôÌç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
