&TEAMフォトムック『CanCam Meets 「&TEAM」』表紙カット全3種＆特典情報公開

11月18日に発売される&TEAMのフォトムック『CanCam Meets 「&TEAM」』の表紙カットが公開。あわせて、綴じ込み付録「ツヤツヤビジュアルカード」（絵柄3種）の内容、書店別特典やパネル展情報も公開された。

フォトムックのテーマは「もしも&TEAM が私たちと同じ世界線にいたら…」

「もしも&TEAM が私たちと同じ世界線にいたら…」をテーマに、「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーションが満載の本書。「ここまでナチュラルな&TEAM はなかなか見られないかも！」とメンバーたちも太鼓判を押す新鮮な表情が詰め込まれた“&TEAM 史上最高の恋人感”が楽しめる一冊だ。

本書は通常版、HMV限定版、楽天ブックス限定版の3形態で発売され、通常版の表紙カット（メイン写真）は、「&TEAMが私の街にやってきた！」と言わんばかりの、バスのなかでのギュギュッと全員集合カットを採用。実際に街中を走っているバスを借りて撮影を行い“リアル感”にこだわった。“ない”記憶をも思い起こすような、少しノスタルジックな質感の“両思いバス”表紙に注目だ。

そして綴じ込み付録となるツヤツビジュアルカードの通常版のテーマは「恋人感たっぷりの自撮りカット」。スマホにたくさん挟めるようにミニサイズで写真のバリエーションを多めに展開し、デート中シーンのメンバーのセルフィー2種類、オフショット2種類が収録されている。

HMV限定版の表紙カットは、最近グッと大人っぽくなった&TEAM の「少年と大人の間に漂う、未完成の色っぽさ」をテーマに、夜ロケでクールにかっこよく撮り下ろし。9人のスタイルのよさを堪能できる、思わず二度見してしまうほどの表紙となっている。

HMV限定版の綴じ込み付録のテーマは、「激かわ♡ファンサカード」。ハートやウィンク、投げ Chu など、メンバーが好きなファンサポーズを収録。ライブのあのときめく瞬間を、ずっと手元に留められる。

楽天ブックス限定版の表紙カットは、古民家に遊びに来た9人のリラックスした表情が印象的な、わちゃわちゃバージョン。いつもかっこいい彼らだけに、「こんなの見たことない！」と思わせる茶目っ気のあるかわいい表情は必見。メンバー同士仲がいいからこそ、自然とにじみ出る温かい空気感もきゅんとするポイントだ。

楽天ブックス限定版の綴じ込み付録のテーマは「すやすや寝顔カード」。遊び疲れて思わず寝てしまった子どものような、メンバーの天使の寝顔は、癒やされること間違いなしだ。

また、「CanCam Meets 『&TEAM』」では、撮り下ろしのグラビアページに加えて、結成3周年記念ということで「数字で見る&TEAM」や、アーティストと素の自分の「自己分析グラフ」、今回の妄想デートにちなんだ「デートのいろは」、『CanCam』のInstagramで募集した、LUNE（ファンの名称：E はアキュートアクセント付きが正式表記）からの質問にメンバーが答える「Ｑ＆Ａ120」など、読み物ページも充実。一冊を通して、&TEAM のことがより身近に感じられ、あらたな魅力を発見できる内容になっている。

書店限定特典も解禁。書店限定版である HMV 限定版と楽天ブックス限定版には綴じ込み付録に加え、さらに限定特典がついてくる。

HMV限定版の書店限定特典はメンバーひとりひとりの「ランダムソロ手つなぎカード」（全9種）。こちらは、『CanCam』2023年2月号で、&TEAM が初表紙を飾った際に特典として付属した「手つなぎカード」の第2弾。 「またやってほしい」というファンからのリクエストも多数い届いていた手つなぎカードを満を持して届ける。

本書のテーマのひとつである“恋人感”にちなんで、今回のカードではデート中の手つなぎシーンを再現。「ほら！」と差し出された9人の手つなぎカットをすべて並べた様子は壮観だ。

そして楽天ブックス限定版には、メンバー全員が集合した「家族写真ポストカード」が付く。まるで本当の家族かのように仲がいい9人の「家族写真」は、通常のポストカードよりやや大きめのB5サイズ。ビジュがよくて、かっこよくてかわいい9人を、部屋やオフィスに飾るもよし、お友達に送るもよしだ。

■東京・大阪・福岡での発売記念パネル展も開催決定

さらに、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI、福岡・HMV&BOOKS HAKATA にて11月18日から12月1日までパネル展が開催。

パネル展ではここでしか見られないアザーカットも展示予定で、プリントサイン入りパネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施される。

■書籍情報

2025.11.18 ON SALE

『CanCam Meets 「&TEAM」』

■関連リンク

パネル展の詳細はこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/250930124/

『CanCam Meets 「&TEAM」』詳細はこちら

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802115

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/