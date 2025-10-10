大竹しのぶ、木村拓哉の姉役で芝居“初共演” 声だけの掛け合い「今度こそちゃんと顔と顔を見て…」
主演・倍賞千恵子、共演・木村拓哉による山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）に俳優・大竹しのぶが出演していることがわかった。大竹は、木村演じるタクシー運転手・宇佐美浩二の姉・圭子を演じている。
本編映像初解禁！思わずクスッとしてしまうタクシー運転手と乗客の掛け合い
浩二は、ある日85歳のすみれ（倍賞）を東京・柴又から、神奈川の葉山にある高齢者施設まで送ることになった。人生の終盤を迎えたすみれは、「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがある」と浩二に頼み、幼少期から現在まで人生のターニングポイントとなった思い出の場所を寄り道することに。
タクシーで旅を共にするうち次第に心を許したすみれは、初対面の浩二に、喜びと悲しみを織り交ぜた壮絶な人生を語り始める。そんな“たった一日の旅”が偶然出会った2人の心、そして人生を大きく動かしていく。
浩二の一人娘の奈菜が音大の附属高校に推薦入学が決まり喜ぶ一方、その入学金やタクシーの車検代、家の更新料など、宇佐美家の家計はまさに火の車。次から次へとのしかかる現実に頭を悩ませる浩二は、意を決して圭子に電話をかけ、いくらかお金を貸してほしいと頼み込むが…。まるで本当の姉弟のような掛け合いを見せた大竹と木村は、過去同じ作品に出演したことはあっても、一緒に芝居をするのは本作が初となる。
■大竹しのぶクランクアップコメント
――久しぶりの山田組の参加はいかがでしたか？
監督がとても細かく指示してくださることが懐かしくて、「ああ、やっぱりいいな。これだけの出番じゃ寂しいな」と思いました。久しぶりに山田組に参加したことで、丁寧に丁寧に映画を撮ることの大切さを改めて実感しました。
――木村さんと共演されていかがでしたか？
私、実は木村さんとドラマや映画で共演したことがなくて。もちろん今までお会いしたことはあったんですが、（共演は）初めてだったのでうれしかったです。でも今回は声だけの出演だったのが残念で、今度こそちゃんと顔と顔を見てお芝居できるといいなと思います。
――『TOKYO タクシー』を楽しみにされている方へメッセージをお願いします
本当に夢のような、心が温かくなるお話で、山田監督が本当に作りたくて作る映画の一つだと思います。ぜひ楽しみにしてください。
