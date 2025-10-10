日経225先物：10日正午＝450円安、4万8180円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円安の4万8180円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8087.75円に対しては92.25円高。出来高は3万2992枚となっている。
TOPIX先物期近は3206ポイントと前日比52.5ポイント安、現物終値比3.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48180 -450 32992
日経225mini 48175 -455 418813
TOPIX先物 3206 -52.5 40508
JPX日経400先物 28950 -445 2630
グロース指数先物 741 -11 2245
東証REIT指数先物 1915.5 +2.5 109
株探ニュース
TOPIX先物期近は3206ポイントと前日比52.5ポイント安、現物終値比3.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48180 -450 32992
日経225mini 48175 -455 418813
TOPIX先物 3206 -52.5 40508
JPX日経400先物 28950 -445 2630
グロース指数先物 741 -11 2245
東証REIT指数先物 1915.5 +2.5 109
株探ニュース