　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円安の4万8180円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8087.75円に対しては92.25円高。出来高は3万2992枚となっている。

　TOPIX先物期近は3206ポイントと前日比52.5ポイント安、現物終値比3.90ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48180　　　　　-450　　　 32992
日経225mini 　　　　　　 48175　　　　　-455　　　418813
TOPIX先物 　　　　　　　　3206　　　　 -52.5　　　 40508
JPX日経400先物　　　　　 28950　　　　　-445　　　　2630
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　 -11　　　　2245
東証REIT指数先物　　　　1915.5　　　　　+2.5　　　　 109

株探ニュース