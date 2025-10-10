ディズニー、クリスマス仕様の「Happyくじ」 初登場の“ランディ”ら総勢28のキャラクター【アイテム一覧】
サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」より、「おめかしミッキー＆フレンズたちと、とっておきのクリスマスを迎えよう！」をコンセプトにしたHappyくじ「DISNEY クリスマスオーナメントくじ2025」が11月8日より、販売される。
【画像】初登場「ランディ」ほか…28キャラクターのアイテム（一覧）
テーマを「Before the Christmas Party」とし、今回のために描き起こされた特別デザインのオーナメントやギフトを手に、真っ赤なスーツやサンタ帽でおめかししたミッキー＆フレンズなど、全20種類の「フィギュアオーナメント賞」を展開する。
また、各シリーズのキャラクターを一度に揃えられる「スペシャルコンプリートBOX賞」や、ラメ入りできらめくクリスマスカラーの「アクリルオーナメント賞」など、豪華景品もラインアップ。Last賞には、クリスマスカラーのスーツに身を包んだミッキーマウスの 「BIG！スタンディングぬいぐるみ」（全高約65cm）が登場し、ホリデーシーズンをより一層盛り上げる。
キャラクターラインアップには、お馴染みの「ミッキー＆フレンズ」をはじめ、「ディズニープリンセス」シリーズからアリエルとラプンツェル、『アナと雪の女王』シリーズからエルサとアナのほか、『くまのプーさん』や『ベイマックス』が登場する。
また今年、実写映画化で話題となった『スティッチ』シリーズや、この冬続編映画の公開が発表された『ズートピア』シリーズ、さらにHappyくじフィギュアに初登場となる『モンスターズ・ユニバーシティ』のランディも加わり、総勢28のキャラクターが勢ぞろいする。
価格は850円（税込）。ファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオンをはじめ、全国のホビーショップや書店などにて順次販売が開始される。取り扱い店舗などの詳細は、Happyくじ公式ホームページに記載。
