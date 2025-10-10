証券会社と生命保険会社が共同で、野菜からできた『お絵描きセット』を上越市の子どもたちに贈りました。



贈呈されたのは、大豆の搾りかす「おから」で作られたスケッチブックと、野菜を原材料にしたクレヨンです。長岡市に本社を置く岡三にいがた証券とフコク生命新潟支社は、未来を担う子どもたちを支援する取り組みを進めていて県内の自治体に贈呈しています。



■岡三にいがた証券上越支店 川上裕一支店長

「日ごろ当社も上越地域の皆様に支えられてビジネスができている。感謝の意を込めて子どもたちに使ってもらいたい。」



■フコク生命新潟支社 新井貴二支社長

「たくさん絵を描いてもらって子どもたちに楽しい場を提供できたら。」



スケッチブックとクレヨンはそれぞれ500セットで、市内の保育園などに配られるということです。